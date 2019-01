***



Este día se llevará a cabo la conmemoración del 150 aniversario de la erección del estado de Hidalgo. Desde el pasado fin de semana se anunció la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador acudiera al evento. Sin embargo, el presidente de la República canceló su visita a la entidad, así como la gira que tenía programada mañana a Querétaro, quizá se quedó ya sin combustible.





***



Con la nueva medida para resguardar la seguridad de expendedores y consumidores (de negar la venta de gasolina y diésel en garrafas, garrafones, bidones y tambos en el territorio hidalguense), los más preocupados son los jardineros, campesinos y otros más, toda vez que de esa manera es como se abastecen de combustible para dosificarla en sus podadoras y segadoras.





***



Y hablando de combustible, pero del robado, vecinos de Mineral de la Reforma sospechan que en la calle Simón Bolívar de Pueblo Nuevo, Dos Carlos, existe una toma clandestina porque han visto que llega una pipa por las noches y además, se derribó un muro y una guarnición que los colonos habían mandado construir. Fueron con el presidente, Raúl Camacho, pero no les resolvió el tema.





***



Otro problema que amenaza con crecer es el desabasto de agua, por ejemplo en la zona metropolitana de Pachuca y Tulancingo donde son habituales las fallas en la red de distribución o en el sistema de bombeo, así como en Cuautepec, donde las pipas no llegan como se prometió a las comunidades que se quedaron sin el servicio regular, luego de dictaminarse que el líquido está contaminado.





***



Se recomienda a la población protegerse de las bajas temperaturas, ya que del 19 al 22 del presente mes habrá presencia de densa masa de aire polar que generará drástico descenso térmico con temperaturas mínimas extremas en zonas rurales, planicie y montaña con valores de registro de menos 10 a menos cinco grados centígrados y en ciudad de menos 5 a cero grados centígrados.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.