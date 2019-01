Abre UG puertas a foráneos

*** VIEJO CONOCIDOEn la conferencia mañanera del lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció un viejo conocido, el general Arturo Velázquez Bravo, quien fuera comandante de la XVI Zona Militar con sede en Sarabia, Guanajuato, y hoy responsable de salvaguardar las instalaciones de Pemex.*** MILITAR AL MANDOEsa función la tenía en el gobierno anterior otro militar, Eduardo León Trauwitz -exjefe de escoltas de Enrique Peña Nieto como gobernador-, y, a juzgar por el saqueo a ductos y refinerías, sin resultados. Arturo Velázquez resaltó ayer que el robo de combustible se redujo de 80 mil a 2,500 barriles diarios.*** SIN PRETEXTOSDe su paso por Guanajuato conoce muy bien la gravedad del problema del robo de combustible y sus implicaciones, por lo que no debe haber pretextos para que las instalaciones de casa estén bien cuidadas y para que se coordine con el ‘procu’ Carlos Zamarripa y el ‘secre’ de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.*** SOLUCIÓN EN PUERTAEl coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, por primera vez salió en sus redes sociales a decir que el abasto se regularizará en las próximas horas. Su optimismo lo acompañó de una nota informativa que hablaba de que el sábado 12 de enero salieron de Ciudad Madero más de 50 vagones de combustible para responder a la emergencia en el Bajío.* PLAN CON CANACARTambién destaca el plan de acción acordado entre la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), que comanda el guanajuatense Enrique González, y las autoridades federales. El objetivo del plan es garantizar pronto el 50% del combustible en Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Michoacán.* TEXAS NOEl enviado de AMLO dijo:“La solución no viene de Texas, sino de los recursos de los mexicanos. Se rescatará Pemex a pesar de la resistencia de quienes no quieren cambio y todo se logre sin sacrificio”.* PERO AHORA SÍA la mejor quizo decir que no viene de Diego (que ayer viajó a esa ciudad para ver alternativas) pero de que, al menos por el corto plazo, la solución viene de allá, lo repite AMLO todos los días en sus conferencias sobre que de 800 mil barriles diarios, aquí se producen 200 mil y 600 mil se importan.* EN 40 MINUTOSAyer Mauricio presumió que logró cargar tanque lleno en 40 minutos y subió unas fotografías. Y qué bueno por él, pero cientos de ciudadanos han tenido que formarse por horas, y, mientras que el abasto no termine por regularizarse en su mayoría, los comentarios como ese más que tranquilizar, irritan.* DUCTOS, PRONTOEl director general de Pemex, Octavio Romero, salió por fin ayer a dar la cara en la mañanera de AMLO y decir que reabrirían siete ductos, entre ellos el de Salamanca-Guadalajara y Tula-Salamanca. Lo que siguen sin aclararnos es cuál es la situación de la refinería local y cuándo retomará producción.* PEMEX, SILENCIOLa semana pasada se le envió un cuestionario al área de Comunicación Social de la refinería Ing.Antonio M. Amor, Salamanca, para tener información puntual de lo que pasa, no hubo respuesta.*** ALFARO CONTRA DIEGOEl gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, parece que se puso celoso con el protagonismo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, en la crisis por el abasto de gasolinas. Este lunes le cuestionó a los reporteros si de verdad creían que un Gobernador puede importar gasolina.* GOBIERNO GESTORA decir verdad, Diego no dijo que fuera el Estado a importar, sino que sería un intermediario entre importadores y gasolineros para que pudieran llegar de forma más rápida ferrotanques desde Texas. Pronto sabremos si la gira del ‘Góber’ fue realmente productiva y sirvió de algo en resolver la crisis en el corto plazo -como él lo ofertó-, además de establecer contactos que a mediano plazo sean útiles.* ‘OCURRENCIA’Y para echarle más ‘leña al fuego’ Alfaro remató: “¿Cuándo el Gobierno Federal nos dijo a ver Gobernador, vete a gestionar permisos de importación de gasolina, aquí están tus permisos de la Federación para que lo hagas?. Yo no voy a ser un ocurrente, no voy a andar dando declaraciones para ver como que estoy muy metido en el tema, estoy metido, todos los días estamos evaluando”.*** ENCONTRONAZOEl que está con la espada desenvainada es el coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto, quien ayer tuvo un encontronazo tuitero con el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes. El que está con la espada desenvainada es el coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto, quien ayer tuvo un encontronazo tuitero con el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes. El primero lo acusó que cuando fue Secretario de Gobierno se gestaron grupos huachicoleros, el panista le reviró que carecía de argumentos y debatía con fanatismo y el "moreno" lo señaló de yunque. Órale.