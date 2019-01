Facebook: /MelomanoRadio

Si hay un tema sobre las bandas que causa fasinación y es motivo de todo tipo de especulaciones, sin duda es el origen de sus nombres; es por esto que hoy te traigo la verdad detrás del nombre de algunas de las bandas más emblemáticas del mundo del rock.Comencemos con el afamado cuarteto de Liverpool; a incios de 1960 su nombre original era, en honor a; durante meses buscaron distintas variaciones como The Beatlas, Jhonny and the Moondogs, Long John and The Beetles y The Silver Beatles; finalmente optaron porcomo un juego de palabras, cambiando el bee por beat, haciendo referencia los tiempos musicales.Uno de los nombres que más ha desatado teorías es el de la banda australiana; muchos creen que tiene oculto un significado antirreligioso o satánico, pero la realidad es mucho más simple que eso. Malcolm y Angus Young idearon el nombre después de ver escritoen la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret, que es la abreviación en inglés de Corriente Alterna/Corriente Directa, los hermanos sintieron que así simbolizaba el sonido enérgico y crudo de la banda, así como el poder de sus actuaciones.Algo parecido ocurre con la banda estadounidense; se cree que al escribirlo siempre con mayúsculas, se trata de una sigla, pero los integrantes lo han negado y aseguran que lo escriben así simplemente para darle fuerza visual. El grupo adoptó el nombre cuando Peter Criss, baterista de la banda en ese momento, mencionó que había estado en una banda llamada Lips (labios), así que Paul Stanley sugirió Kiss (beso) y se quedó.Así, losdeben su nombre al término colectectivo con el que se les conoce a los ovnis y diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados durante la Segunda Guerra Mundial.También hay bandas que toman su nombre de la combinación de otros dos conceptos; por ejemplo, los cinco miembros originales de la banda formada por Axl Rose provenían de dos grupos diferentes, L.A. Guns y Hollywood Rose, así que los integrantes decidieron combinar los nombres de los dos grupos anteriores y llamar a su nueva bandaDel mismo modo, Syd Barret bautizó a su bandainspirandose en uno de sus discos favoritos, grabado por dos bluseros: Pink Anderson y Floyd Council.Otro caso similar, es el del famoso cantante y compositor de metal alternativo, nacido como Brian Hugh Warner, formó su nombre artístico a partir de los nombres de la actrizy del fallecido asesino; asímismo, todos los integrantes de su banda han adoptado el nombre de una sex symbol convinado el apellido un asesino serial.La banda norteamericana, formada por los tres hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followill, decidieron su nombre en homenaje al abuelo de los cuatro integrantes, llamado Leon.Por otro lado, hay agrupaciones que optan por inspirar su nombre en alguna otra obra artística, como el caso de la banda más longeva de la historia,, que toman su nombre del tema “Rollin’ Stone” del músico estadounidense de blues Muddy Waters; o, que su nombre proviene de un verso del poeta William Blake: "If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite." (Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es: infinito).Finalmente, hay bandas que se bautizan basadas en alguna expericiencia como agrupación; un buen ejemplo de esto es el caso de, nombre que surgió a raíz de un chiste de Keith Moon (baterista de), cuando dijo que la banda caería “como un Zeppelin de plomo”. El nombre surgió en un principio como, pero posteriormente se suprimió la a de lead (plomo) para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos.Asimismo, una anedocta relata quedebe su nombre a que en sus inicios, Trent Reznor, lider de, calificó el trabajo de la banda como basura (garbage).Independentientemente de lo mucho que ayuda un buen nombre para que las bandas se pocisionen entre las preferencias del público y de cual sea su origen, es indudable que lo que las mantiene como grandes íconos de la música es tu talento y trabajo.