Pensar en voz alta

Primero debo aclarar que no soy un usuario del transporte público en nuestra ciudad, desconozco los costos, condiciones, tiempos de espera y su eficiencia; además, creo firmemente que cada ciudad tiene sus propios retos, por lo que hay que investigarlos y analizarlos a fondo; para evitar sesgos, es importante minimizarlos.



Creo que el transporte público no es para la clase más baja, al contrario, mientras más avanzada es una ciudad, menos automóviles circulan en ella. Si su eficiencia es mayor lo utilizan más personas.



Con el transporte público ganamos tiempo (hoy en día este el recurso más importante y el que menos sabemos administrar) y ahorramos (no compramos auto, sin verificación, sin combustible, sin seguro, etc.). Al no manejar podemos chatear, hablar, leer, ver series, entre muchas otras cosas, sin poner en riesgo a nadie.



También, como otro beneficio, se reducen accidentes. Los que manejamos automóvil no tenemos la civilidad para manejar; por ejemplo: no sabemos usar las glorietas. En tanto, la gente que está a cargo del transporte público no utiliza las paradas autorizadas, se detienen donde les da la gana; bueno, ¡ni los peatones! Quién no ha visto a un peatón a la mitad de la calle con el semáforo en verde, y si le dices algo como: “¿viste el semáforo antes de cruzar?”, contesta molesto: “çñ¿[email protected]##!¿?=!˝ tu mamá!!!”



Con un buen sistema de transporte público ayudamos al medio ambiente, pero desafortunadamente, como estado, invertir en él no es atractivo, ya que no se ven beneficios en corto plazo. Por dar un ejemplo, la historia va a poner al Tuzobús en su lugar, ya lo verán en menos de una década.



La semana pasada, Israel Félix Soto, secretario de secretario de la Política Pública, y José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y Transporte, entre otros funcionarios estatales, hicieron la presentación “Hidalgo en movimiento”, que según entiendo, lo que busca es construir una plataforma digital con base en cuatro foros a los que la Semot invita a participar a estudiantes, concesionarios, choferes y usuarios.

De entrada: ¡¡¡bienvenida la iniciativa!!! Es bueno que nos tomen en cuenta. Ahora nos toca hacer nuestra parte como sociedad y participar, pero en serio.

Le tengo un gran afecto y admiración a Pepe, porque creo que es de esos funcionarios comodín que son buenos y eficientes en donde lo pongan. Tiene una gran convicción por el servicio público, está preparado académicamente, es un buen empresario y, sobretodo, es entrón en los temas, concreto, sin desplantes.



Como antecedente, no olvidemos lo que logró en el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN), el cual, de ser un Instituto que cumplía con ejecutar lo básico y los mínimos requisitos (era, en pocas palabras, un puesto para acomodar a alguien que no dé lata), se convirtió en un punto de referencia y apoyo para los municipios, para cumplir con toda la nueva armonización y contabilidad que exigen las auditorías; incluso, llevó al Instituto a ganar durante cuatro años consecutivos el reconocimiento Great Place to Work. Este año logró el segundo lugar en el ranking.



Sería un error no aplaudir el llamado que hace el gobierno del estado a la sociedad y expertos y claramente no sabemos cuál será el resultado. Sin embargo, se me hace muy aventurado decirle que “no” a UBER, o a cualquier empresa o aplicación móvil del mismo tipo.



Creo que se pueden hacer las dos cosas a la par. No existe nada mejor que la competencia, que las cosas se manejen por mercado y que el estado sea solo un facilitador, no quien dicta las reglas, que las dicte el mercado.



En alguna plática que tuvimos hace un par de meses (Pepe y yo), quizá un poco más, hablábamos de los retos que representa la Secretaría que hoy dirige (yo sin ser ni un por ciento experto en el tema): hablamos del Tuzobús, la carretera México-Huejutla, entre otras muchas otras cosas, pero dentro de los puntos que mencioné en esa charla fue, específicamente, el tema de Uber.



Estoy seguro que él lo ha utilizado, sin que me lo diga, pero cuando le pregunté: ¿Uber entra al estado?, me contestó: “¿por qué no darle la oportunidad a nuestros concesionarios?” Le pregunté de nuevo: ¿cuántos de nuestros concesionarios realmente manejan su taxi, combi o colectiva?, ¿qué porcentaje? No me van a creer, pero no recuerdo la respuesta, aunque creo que todos la imaginamos. Creo (ojo: creo), que no más de 10 por ciento. No pienso que se deba castigar a la sociedad privándola de un buen servicio, probado, que no se está inventando en nuestra ciudad.

Primero: tomemos en cuenta que Hidalgo quiere proyectarse como un polo de inversión. El gobernador no deja de insistir en ese plan de desarrollo para el estado, coincido con inversión e industria privada, solo así saldremos adelante.



Segundo: ¿Uber afectaría a los concesionarios hidalguenses? Obviamente sí, pero no a los empleados de esos concesionarios, quienes en su gran mayoría (tristemente en todos los estados de nuestro gran país) son: políticos, expolíticos, examigos y amigos de políticos. Mientras que los empleados están como fieras todos los días, porque apenas sacan 250 pesos diarios para sus patrones.

Uber ha sido un éxito en todas las ciudades del mundo en que se ha instalado. Claramente no es perfecta, ha tenido problemas graves, aunque sean aislados, pero graves. Lo que sí vemos es que no deja de invertir en cómo mejorar la seguridad de sus usuarios y, honestamente, si vienen a Hidalgo (supongo), lo hacen por presencia, apuestan al volumen.



No creo que seamos un target que no se pueden dar el lujo de perder en su rentabilidad económica. Eso es lo más peligroso, por eso creo que al primer problema o traba que les pongan en el estado, se van a ir.



¿En dónde les iría mejor a los choferes? ¿Con los concesionarios o con UBER? Si el gobierno realmente los quiere apoyar (y no a los concesionarios), puede hacerlo como aval para que puedan emprender su propio negocio y funjan como garantía para que consigan un coche a crédito.



Es más, ¿por qué no ayudar a los choferes que han trabajado diez, 15 o 20 años para un concesionario? Pregúntenles si les gustaría. Entiendo que el desarrollo de la plataforma es para beneficiar a los choferes y a los usuarios, no a los concesionarios.



Concluyo: ¿por qué no desarrollar la plataforma digital a la que nos invita el gobierno del estado? (¿por qué hasta ahora?), y que trabajen a la par con Uber, Cabify, Yaxi, entre otros. Es posible. No está peleada una con otra. Creo que cualquier ciudadano que ya conozca esas empresas diría que sí, y los que no, una vez que lo prueben quedarán fascinados.



En mi muy humilde opinión, la única forma de mejorar un servicio es con competencia, por mercado y que el gobierno saque las manos, como ya mencioné en párrafos anteriores.



(Continuará…)