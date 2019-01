Santiago y El Rufo.- “El reto”

El tuit parecía un reto, más que una pregunta: Santiago, si tú hubieras sido Presidente de México cuando Lázaro Cárdenas pidió ayuda a Felipe Calderón, ¿qué hubieras hecho para ayudarlo?R- Guau, mi Santias, parece que Alejandro Franz te “tiró” un torito.S- En ese tiempo fue asesinado impunemente un amigo mío, Rogelio Zarazúa y durante años estuve reflexionando en lo que hicimos mal para llegar a eso y mi conclusión fue la misma que con el huachicol: ¡Dejarlo crecer!, dejar que el crimen organizado en todas sus variantes (narco, secuestro, robo de autos, etc.), fuera creciendo y tomando poder económico y político.Lo sé, no estoy respondiendo la pregunta y es que me cuesta trabajo imaginar que yo fuera Presidente de México, porque en aquel tiempo no había manera de que un ciudadano honesto fuera Presidente, de hecho, creo que ahora tampoco; ya que estoy convencido de que para ser Presidente de México, de acuerdo a mis estándares ¡Tienes que ser corrupto!… Me explico, en el 2006 compitieron tres candidatos con oportunidad de alcanzar la presidencia: Felipe Calderón (qué fue el sospechoso triunfador con el 0.56% de votos sobre el Peje), Andrés Manuel, que ilegalmente se erigió como “Presidente Legítimo” en un acto aberrante y ridículo y Roberto Madrazo, en mi opinión, el ejemplo más destacado de la corrupción priista... Lo dicho, no hay manera de que yo pudiera ser ni candidato ni presidente de México. Felipe, antes de ser Presidente, negoció instituciones de la República (ISSSTE, Subsecretaría de Educación Básica y Lotería Nacional) con la maestra Gordillo, enfatizo lo de antes, porque no tenía ningún derecho o potestad para ofrecer o negociar aquello a lo que no tenía derecho, ni era suyo, ¡instituciones de México!, en un flagrante acto de corrupción; AMLO enfrentó a las instituciones y habló de combatir la corrupción rodeándose de corruptos, no todos, si muchos; y Roberto Madrazo, el cínico que encabezaba al PRI y se exhibió internacionalmente haciendo trampa en un maratón, se agandalló la candidatura al puro estilo de Ricardo Anaya, prostituyendo la democracia interna del partido, ello en adición a sus históricas trapacerías, incluido el excesivo y tramposo gasto de campaña para ser gobernador de Tabasco. En el 2018 compitieron un cínico PepeToño Meade en mi opinión cómplice por acción u omisión en la Estafa Maestra, Triangulaciones y Empresas Fantasmas, los modus operandi del corrupto sexenio peñista; AMLO rodeado de lumpen´s, no todos pero si muchos y el niño Anaya que se apropió de Acción Nacional y sus spots, junto con un grupúsculo de vividores que con pragmatismo político buscan el poder (y sus beneficio$) al margen de los valores éticos y democráticos fundacionales del PAN. Podemos ir al 2012 o para atrás y ver que nada tengo que ver con Salinas o Zedillo o con Fox o con un Labastida, ¡vamos!, ni siquiera con un Cuauhtémoc Cárdenas que en mi opinión se dejó arrebatar la presidencia en el 88.Pero volviendo a la pregunta del @CapFranz, en el supón de que fuera Presidente de México, antes de que Lázaro Cárdenas Batel hubiera pedido ayuda, yo habría tenido acciones para poner en mi gabinete a gente capaz y no gente del partido, ni compromisos de campaña. Por ejemplo, nunca hubiera nombrado a Genaro García Luna Secretario, tampoco a Marisela Morales en la PGR, a Yunes lo habría mandado investigar, nunca lo habría hecho director del ISSSTE. Por el lado estatal hubiera cuestionado los nombramientos de cuates y de perredistas sugeridos por Papi, hechos por Lázaro. En otras palabras, el primer paso para combatir la delincuencia es tener gente capaz, comprometida y honesta en los gobiernos, no la había (y sigue sin haberla), cuando menos no en todos los casos y eso dio al traste con todo, fuera por incapacidad o negligencia, fuera por corrupción. Lo segundo que hubiera hecho, era reforzar servicios de inteligencia y no depender de los gringos; todavía hoy, no entendemos que el depender de los gringos en cuestiones de seguridad y soberanía, es dejar el rebaño en las garras del lobo. Lo tercero, atacar el problema por partes, comernos el pastel en rebanadas pero de manera firme y ¡Sin negociar! ni hacer excepciones y ¡Nunca!, hacer alianzas con delincuentes a través de un virrey o de un junior. Cuarto capacitar y pagar bien a fuerzas armadas y a policías, haciendo corresponsables a los gobernadores y reforzando el federalismo. Quinto, combatiendo la impunidad generada desde los tres poderes y los tres niveles de gobierno, al hacer concesiones a delincuentes que nunca debieron ser aceptadas. Sexto, imponiendo de nuevo la pena de muerte a determinados delitos, con un sistema judicial que, mediante un sistema de análisis, revisión y evaluación garantice el buen juicio y la honestidad de jueces y finalmente, séptimo respetando y haciendo respetar a nuestros soldados y policías, aquel ciudadano, hombre, mujer o adolescente que agreda a un soldado o a un policía, se expone a un balazo y con certeza va a la cárcel... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador