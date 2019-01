Soledad aterradora

Leí su artículo “Estar solo” y me doy cuenta que tengo gran temor a una soledad futura. Llevo dos divorcios y con mi pareja actual siento inseguridad. Me aterra que vaya yo a tener que estar buscando nuevamente porque no confío ni quiero confiarme en que no me pasará algo malo, ni modo de pedir un examen de VIH cada mes y carezco de inclinación a ser célibe.OPINIÓNTus palabras son tan convincentes que sólo puedo darte la razón. Dos divorcios y tu inseguridad actual apuntan a una soledad futura con búsquedas y con peligro de contraer alguna enfermedad. La lógica perfecta de tu razonamiento conduce a esa salida. Tú sabes que los pensamientos y temores viven en la mente y de ahí saltan a la realidad. Siempre se cumplen. Te han conducido hasta donde estás y te conducirán a donde temes.¿Serías capaz de explorar qué sucedería si giraras en U?Girar en U significa alimentar otra clase de pensamientos y sentimientos, que conduzcan a otro sitio.Esto es un comienzo. Algo sencillo (y difícil en la práctica): preparar un recipiente para el amor.Imagina el amor como si fuera lluvia y a la gente con diversas reacciones: mientras unos preparan cubetas, tinas o presas para conservar el agua, otros sacan sus paraguas y hacen lo que sea para no mojarse. Estos últimos serían los que temen al amor y no se dejan tocar por él. Se quedan “secos”, es decir, en soledad.El recipiente para el amor se prepara aceptando que a uno lo “moje” y disponiéndose a permanecer mojado. Por ejemplo: podrías mirarte en el espejo, de preferencia sin ropa, y dirigir cumplidos y frases bonitas a cada parte de tu cuerpo. Luego observas qué sientes, si experimentas comodidad o vergüenza o te parece cursi ser objeto de tales atenciones. Dejarse mojar es que te parezca normal que una mente (en este caso la tuya) se relacione contigo y con tu cuerpo de esa manera amable, y no con pleito.Un paso más: decirte alabanzas por tus buenas cualidades. Igual, observas si puedes “soportar” este lenguaje amoroso. Te “mojas” cuando te gusta y no le opones el “impermeable” de rechazarlo pensando: “son falsas” o “no las utilizo”.Pero todavía no está completo el recipiente.Hasta después de haber logrado familiarizarte con los cumplidos, las frases bonitas y las alabanzas, puedes hablarle a tu imagen de tus defectos y agregar: “Te quiero tal como eres, de todas maneras, aun si no cambiaras nada”. Otra vez, observas qué sientes y si puedes creerlo. Esta es la parte más difícil; pero si tú mismo no crees en que es posible amarte con tus cualidades y defectos, tampoco lo creerás, aunque otra persona te colmara de amor. Serías como un buzo que nadando en el océano sale seco, debido a su traje de protección tan elaborado.La soledad aterradora es permanecer “seco”. El traje de buzo es cuando uno imagina lo peor, que nadie lo quiere y que no existe la persona adecuada para uno.Todos hemos tenido estos temores alguna vez, pero no todos les damos luz verde para que nos invadan. Se necesita mucha insistencia en pensamientos nocivos para uno convencerse de que entre los 7 000 000 000 de personas que existen en el planeta, ninguna le sirve ni lo va a querer bien.“Siempre hay un roto para un descosido”, pero el roto y el descosido han de estar disponibles para quererse en el estado en que están. De lo contrario, en lugar de alegrarse por la presencia y disponibilidad del otro, se dedican a señalar la rotura o el defecto y a exigir que sean reparados. Y no duran; pronto se cansan de pelear, exigir y desilusionarse al ver que nada cambia, a pesar de tanto esfuerzo.En suma: el recipiente para el amor es lograr uno amarse tal como es, y luego, casi sin darse cuenta, ama a los otros tal como son. ¡Eso sí que es maravilloso! Y es el inicio de un proceso.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias [email protected] , o al teléfono7 63 02 51