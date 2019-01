VIDEO. Conato de bronca entre gaseros de Tlaxcoapan: acusan competencia desleal

Cerca de las 13:00 horas de este martes ocurrió un conato de bronca entre gaseros de Tlaxcoapan, ya que un grupo de repartidores acusa competencia desleal de una distribuidora que hace poco se estableció en el municipio.



La agrupación de gaseros señala que la distribuidora Segas, ubicada sobre la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, utiliza una pipa que vende más barato, lo que ha mermado ganancias de las otras empresas.



Los inconformes mencionaron a AM Hidalgo que ellos cuentan con tabuladores, los cuales les permiten conocer las variaciones en los precios del gas, pero la empresa Segas vende uno o dos pesos más barato y no se explican cómo puede dar esos precios que no corresponden con el tabulador.



En meses pasados ya habían sucedido problemas entre los gaseros, incluso, los inconformes se manifestaron en el centro de Tlaxcoapan. En esa ocasión acordaron que la empresa Segas respetaría las rutas, comentaron.



Sin embargo, refieren que este martes una pipa de esa empresa quiso volver a vender el combustible a domicilio, lo que molestó a empleados de Gas Tomza, Flama Gas, Gas Mejía, Gas Imperial, Gas Nieto, Mega Gas, Monse Gas, Tolucagas y Gaseros Unidos.



Además, afirman que la pipa de Segas es vigilada por una escolta presuntamente para amedrentar a las otras empresas, situación que también generó molestia, por lo que decidieron reunirse para tratar de detener el vehículo.



Por tal motivo, hubo un enfrentamiento verbal e, incluso, los inconformes supuestamente apedrearon la unidad que circulaba por el centro de Tlaxcoapan.



Derivado de esos hechos, gaseros hicieron un llamado a las autoridades pertinentes para que intervengan y solucionen el conflicto.