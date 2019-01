Protestan en aeropuerto de Estados Unidos por cierre de gobierno con rap sin censura

Estados Unidos sigue lidiando con el segundo cierre más largo de su historia, lo que ha provocado que cerca de 800 mil trabajadores federales no estén trabajando, por lo que no reciben salario o trabajan gratuitamente.

Los efectos de este cierre pueden verse en todas partes, como por ejemplo en los aeropuertos, en donde la actividad no ha cesado. Las filas se han vuelto mucho más largas de lo usual ya que los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés), han faltado porque no reciben su salario.

Los controladores de tráfico aéreo también se han quedado sin paga desde el 22 de diciembre de 2018.

En las últimas semanas, los pasajeros en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, informaron que los agentes de la TSA han puesto versiones explícitas y sin censura de canciones de rap por los altavoces. Música que dista mucho de la que suele escucharse en el sexto aeropuerto con más tráfico del país.

Diversos pasajeros de este aeropuerto han compartido en redes sociales, como Twitter, que han escuchado versiones sin censura de canciones como "Sicko Mode", del rapero Travis Scott.

Usuarios también reportaron haber escuchado el tema "Lift Yourself" de Kanye West, o canciones de Beastie Boys y Ludacris.

Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera JFK, dijo a Business Insider que los empleados de la TSA tienen discreción sobre la música en algunas terminales, mientras que los empleados de la aerolínea eligen canciones en otras terminales.



"Estamos viviendo en una simulación", tuiteó un pasajero. Otro dijo que se sentía como si estuviera "en la Dimensión Desconocida" después de escuchar la canción "Sicko Mode" sonando en los altavoces del aeropuerto.

El presidente Donald Trump repitió el argumento que los demócratas son los responsables del cierre parcial del gobierno, que recién entró en su cuarta semana. Trump los instó a negociar y les reprochó que pasó el fin de semana esperando por sus líderes.

El cierre parcial de la administración cuesta 1 mil 200 millones de dólares por semana a la economía, aseguró Beth Ann Bovino, economista jefe en la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings.

De seguir así durante dos semanas más, el bloqueo le habrá costado a Estados Unidos tan caro como el muro de 5 mil 700 millones de dólares que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera con México y que los demócratas, que tienen la mayoría en la nueva Cámara de Representantes, se niegan a aprobar.

