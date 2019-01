Así le respondió Cardozo al 'Aris' tras declaraciones

José Saturnino Cardozo le responde al Aris Hernández: “Si sigue ladrando, significa que vamos cabalgando”. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/D7VEkaTfnu — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) January 16, 2019

"Llevar a una persona que no está preparada para afrontar decisiones como es un Mundial de Clubes, pues echan a perder todo un proceso. Por eso un niño a veces destruye las cosas o un juguete porque no sabe o no valora lo que cuesta el juguete", dijo en la entrevista.

El DT de la Jornada 2, José Saturnino Cardozo.

“Nada más aclarar una situación, se le habló de frente, como a todos. Él no se fue de Chivas, yo le dije que no entraba en planes. Se lo dije de frente. Dejémosle así, si los perros ladran es señal de que vamos caminando". concluyó.

Laprotagonizada pordio para otro capítulo, pues tras lasdel ahora jugador de, el timonel deno se quedó callado."Si sigue ladrando es que vamos cabalgando", dijo el estratega del Rebaño cuando fue cuestionado sobre las declaraciones que había ofrecido el "" en una entrevista para ESPN., quien salió deal término del Apertura 2018, no se fue nada contento del club tapatío e incluso aseguró que el fracaso en else debió a la falta de experiencia deLa noche del martes, al finalizar el duelo deanterespondió a este comentario y aseguró, además, que él personalmente le comunicó al ahora jugador deque no entraba en planes para el