Presentan el Abierto Mexicano de Tenis

2019-01-16 13:53:40 | EL UNIVERSAL

Acapulco depositará su confianza para llevar a cabo una gran edición 26 del circuito del ATP.

La foto oficial de la presentación. Foto Irvin Olivares



El Abierto Mexicano de Tenis arrancará la edición 26 con cuatro jugadores Top-10 del ATP, a diferencia de los seis que presentaron el año pasado.



Como adelantó El Universal Deportes, además de los ya confirmados, Rafael Nadal (2), Alexander Zverev (4) y John Isner (10), el Torneo de Acapulco solo añadió a su lista a un miembro más de los diez primeros del ranking: el sudafricano Kevin Anderson, finalista el año pasado.



El director del torneo Raúl Zurutuza, aseguró durante la presentación de los jugadores, que el campeón en 2018, Juan Martín del Potro, tiene un Wild Card apartado por si se recupera de la lesión de rodilla que lo tiene fuera de las canchas desde octubre.



"La invitación la tiene, ya se lo hicimos saber. Vamos a ver como le va en Delray Beach, que es una semana antes de Acapulco, y el determinará si viene con nosotros o no", señaló Zurutuza. Uno de los tres WC que da el torneo se le entregó a David Ferrer, quien este año se retirará del tenis. En caso de que la Torre de Tandil no participe, su lugar será cedido a un mexicano.



Acapulco depositará su conanza para llevar a cabo una gran edición 26 en las nuevas promesas del circuito del ATP.



"Estamos apostando y tratando de convencer a esta generación de jóvenes y hacerle una batalla sana al torneo de Dubai. A mí me gusta mucho este cambio, porque los juveniles están dando un gran espectáculo".



Nicolás Jarry, Frances Tiafoe, Marius Copil, Martin Klizan, Alex de Minaur, Nick Kyrgios, Diego Schwartzman y Tennys Sandgren, son el grupo de muchachos que estarán en el cuadro principal.



El campeón del 2017 Sam Querry, Stan Wawrinka, David Ferrer, Grigor Dimitrov, Taylor Fritz, Peter Gojowczyk, Steve Johnson, Dusan Lajovic, Feliciano López, Adrián Mannarino, John Millman y Andreas Seppi, son hasta el momento, el resto que participarán en la ciudad guerrerense el próximo mes.



La rama femenil solo contará con una integrante del Top-10: la estadounidense Sloane Stephens, número cinco del mundo y campeona en Acapulco en 2016.



La campeona en 2017 y 2018, Lesia Tsurenko, será la gran ausencia del cuadro de la WTA. "No la pudimos retener, no sabemos por qué, pero en su calendario no incluyó a México", dijo el director del torneo.



La lista de participantes de la WTA: Sloane Stephens (5), Mihaela Buzarnuscu (26), Su Wei Hsieh (27), Donna Vekic (29), Danielle Collins (35), Sofía Kenin (37), Johanna Konta (38), Saisai Zheng, Daria Gavrilova (41), Maria Sakkari (43), Ajla Tomljanovic (47), Mónica Puig (54), Eugene Bouchard (79) y Amanda Anisimova.