De nada se arrepiente



"Uno no tiene nada en contra de los árbitros, mucho menos, uno trata de que hagan su labor lo mejor posible; he tenido buena relación con algunos y al margen de todo, el respeto es lo más importante".

trata de entregarle la mejor versión de sí al Leónsu equipo para el Clausura 2019, aunque el mediocampista no olvida el dolor que sintió al salir de loshace una década.En una entrevista confue cuestionado sobre cuál fue la peor salida de un equipo mexicano, luego de pasar por"Fueron tres salidas, no te digo malas, ni tan dolorosas, pero sinceramente cuando llegué al futbol mexicano me costó irme deporque había hablado con la directiva y estaba todo muy bien para quedarme, yo me quería quedar, es más, había hecho algunasas cosas, había comprado algunos muebles para la casa y para quedarme y con todo me dijeron gracias por todo... esa sí me dolió por cómo fue", respondió Sambueza.Además,aclaró que no se considera un jugador conflictivo, por más que frecuentemente aparecen noticias polémicas en su contra, como enfrentamientos con árbitros y expulsiones."Todas las cosas que han pasado en mi carrera han sido por uno u otro motivo; al margen de que yo no las busco solo, o que nace de mí hacerlas, hay algo atrás que hace que se den esas reacciones, algunas equivocadas", comentó el sudamericano del