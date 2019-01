Dejan de sembrar por las lluvias atípicas de diciembre

“No se está sembrando en las fechas que deberían, entonces hay un retraso y aparte con la cuestión de la escasez de combustible, nos ha llevado a que no tengamos los insumos necesarios, incluso se ha incrementado el costo de los mismos”, dijo.



“Hay un 10% de productores que no están sembrando, algunos lo metieron con cultivos no tradicionales, como la siembra del garbanzo y están dejando de lado el trigo y la cebada que era el producto que normalmente venían sembrando en el ciclo otoño-invierno”, dijo.



"Ahí está la leche, todo es pérdida para nosotros como productores, es difícil la situación que estamos viviendo en el sector agropecuario y se ve reflejado mucho en el consumidor final", puntualizó.

a la asociación Desarrollo del Medio Rural Irapuatoy el desabasto de combustible, señaló el dirigente Guadalupe Zamora Ramírez.Comentó que las lluvias atípicas del mes de diciembre no permitieron que algunos productores campesinos pudieran sembrar, y que incluso están en riesgo cosechas de trigo y cebada que si fueron sembradas.Agregó que son alrededor de 3 mil hectáreas que no fueron sembradas en el ciclo otoño-invierno, lo que representa hasta 15 mil toneladas de granos no cosechados en esta temporada.refirió que la tonelada de trigo rondaba los 7 mil 500 pesos y ahora cuesta hasta 10 mil pesos, lo que les ha generado afectación, misma que se notará en el mes de mayo cuando inicien las cosechas.El líder de la asociación dijo que también los productores ganaderos se han visto afectados con las problemáticas actuales como el desabasto de gasolina, por ejemplo aquellos que producen leche en comunidades de Venado de San Lorenzo y Copalillo.