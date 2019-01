No hay diésel

Entregan fichas a vehículos



“Pues yo llevo esperando una hora y media, porque estoy desde antes que abrieran, pero parece que va avanzando rápido, sí es menos tiempo que otros días”, dijo Andrés, comerciantes de 48 años.

Las fichas tienen sello de la gasolinera

No tienen fecha próxima de abastecimiento

Piden a los conductores paciencia

Aunque enlaspara cargar gasolina, la mayoría dey no se vende en garrafones.Durante un recorrido también se detectó que, como también fue detectado hace dos días en León.Esto se vio la mañana de ayer en algunos puntos de la, en donde los vehículos yaSiendo un trabajo coordinado entre elementos dey personal de losTrabajadores de las gasolineras aseguraron que, pues les, a veces dos horas antes de que llegue la pipa.En un recorrido que realizó ayer, se observó que en la gasolinera ubicada en la calle Madero sí hubo servicio, abrió a las 9 de la mañana, cuando ya había una larga fila; en esta estaciónDebido a esto, la zona estuvo resguardada por, para evitarpor parte del personal de la gasolinera, con el objetivo de, lo que hasta el momento funcionó, pues los conductores estuvieronEn laque se encuentra en la esquina deltambién se está trabajando con el sistema de fichas, ante lo cual personal del establecimiento dijo que ha funcionado; se implementó casi desde el inicio.Comentaron que ayer soloa los conductores que ya se encontraban formados, al entrar se les recoge; la ficha lleva el número y el sello de la gasolinera, paraEl personal de este punto señaló que, ya que no se ha presentado ningún disturbio hasta el momento, esto gracias a que se ha mantenido un trato y comunicación directa con los conductores;Para la gasolinera de, ubicada por elesquina con, se cuenta con la misma dinámica, se entregan las fichas justas de los vehículos que alcanzarán con la gasolina que se cuenta.El pasado lunes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y hasta ayer; elpor vehículo y no se cargan garrafones.Aunque no se descarta la posibilidad de surtir solo 20 litros por carro, para que más vehículos se beneficien; esto sin contar los créditos, estos son los, ya que estos son primero, pero si por alguna razón no acuden, la gasolina deTrabajadores de esta estación aseguraron que, los cuales han sido controlados porCabe señalar que en días pasadosun vídeo sobre la, cuando en realidad era, en donde se señala que lasestabanA lo que señaló Ricardo Quijas, encargado de turno, que todo, pues en otra ocasión, pero al no tener las claves de acceso no se pudo despachar, por lo que tuvieron que cambiar de posición las mangueras.En este establecimiento, sin embargo, comento se tendrá más controlado, pues dijo que han venido conductores que cuentan conqueriendo cargar porque en las otras no tienen; por lo que

