Más administrativos que médicos y enfermeras en hospital de Hidalgo, dicen diputados

“Eso no es posible, pues el Hospital de Cinta Larga tiene focos rojos, ya que está saturado. Ni es un hospital de primer nivel ni es un hospital general… atienden en los pasillos ante la falta de consultorios y espacios para camas”, comentó.

Diputados locales detectaron que en el Hospital de Cinta Larga, ubicado en Mixquiahuala, hay más personal administrativo que médicos y enfermeras; además, pacientes son atendidos en pasillos por falta de consultorios.Así lo informó Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, quien junto con diputados de Morena (al incluir a una legisladora del PAN y dos de Nueva Alianza y Encuentro Social) realizaron visitas sorpresa a por lo menos diez hospitales de Hidalgo.Detalló que personal del inmueble comentó que hay 50 plazas de administrativos y entre 20 y 30 médicos para atender a los enfermos en dicha región del estado, “entonces ¿para qué queremos burocracia?”.El legislador de Morena agregó que en algunas áreas del nosocomio hay solo 12 camas para pacientes, cuando la demanda diaria es de 50 personas. Ante tal escenario, dijo, han tenido que habilitar sillas con tal de atender pacientes en los pasillos.Entre los hospitales que visitaron los legisladores destaca el Hospital General de Pachuca, Tulancingo, Apan, Actopan, Huichapan, Zimapán y el de Cinta Larga (Mixquiahuala).Otras anomalías encontradas por los diputados locales son: falta de medicamentos y reactivos en laboratorios, así como carencias de equipo básico de ultrasonidos, rayos x descompuestos, déficit de médicos, enfermeras, camas y saturación del servicio.Pese a que no son una autoridad administrativa, los legisladores indicaron que las observaciones en los hospitales “no es mala fe” ni “busca exhibir al gobierno estatal”.En cuanto a la expresión “diputados de Morena y sus aliados”, el legislador dijo que Arely Maya Monzalvo del PAN; Crisóforo Rodríguez Villegas, de Encuentro Social; y Marcelino Carbajal Oliver, de Nueva Alianza, son sus aliados.Esta alianza se debe a que los tres legisladores apoyaron la Ley de Ingreso aprobada el 31 de diciembre; mientras que los diputados restantes de PRI, PAN, PRD, PT y PES no lo hicieron, por ello no los invitaron al recorrido.“Ellos tuvieron a bien no apoyar la Ley de Ingresos, es respetable la decisión. Sin embargo, los vamos a invitar a que se integren a estos trabajos”, concluyó Ricardo Baptista.