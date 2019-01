Día14SinGasolina Caen ventas hasta 80% en centros comerciales

Reciben la mitad de la clientela



“Nos perjudica porque las personas reservan (la gasolina) para alguna emergencia y no para venir. Todo tiene que ver con la Feria y el desabasto”, externó.

Se roban la gasolina en estacionamiento

el desabasto de gasolina alejó a los clientes.Trabajadores de islas y locales estimaron que lasdesde inicios de año, y no tienen esperanza de que la situación mejore pronto.Enlos empleados consideraron que han perdido la mitad de las ventas, y aunque, si bien enero es un mes flojo, después de la temporada navideña y por la Feria, en esta ocasión la falta de clientes ha sido más notoria.Norma Herrera trabaja en un local de comida rápida, aseguró que a la semana atiende a más de mil personas, pero ahora es menos de la mitad.Las ventas no van mejor eny a la mala situación se suma laEmpleados manifestaron que delincuentesGabriela Esqueda labora allí en una isla, relató que su compañeroy aunque los guardias vieron, no hicieron algo para evitarlo.Enalgunos empleados ya han comenzado a buscar otro empleo porquey al no haber compradores, éstas son nulas. Víctor Rangel, trabajador de un negocio de teléfonos, aseguró que en tres semanas renunciaron la gerente y tres empleados porque no tenían ingresos, él está considerando hacer lo mismo.