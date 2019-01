Avanza Guardia Nacional y pasa a Senado; en pausa delito grave robo de combustible

#FotosCongreso #PeriodoExtraordinario



SE APLAZA DISCUSIÓN DE DELITO DE HUACHICOLEO

aprobó en lo particular la reforma que crea lala cual tendrá mando civil, pero un Consejo en el que estarán integrantes del Ejército y de la Marina., los diputados lograron mayoría calificada para aprobar, en lo particular, la reforma constitucional.De la votación fue exluido elya que no forma parte del dictamen modificado por la Asamblea.El dictamen se turna al Senado de la República para su discusión.A las 18:00 horas, diputados votaron a favor del dictamen en lo general.La sesión extraordinaria de este miércoles duró más de ocho horas.Luego de este aval, los diputados clausuraron el periodo extraordinario y pospusieron el análisis de la reformapara febrero en el periodo ordinario.La propuesta es que elsean delitos graves, por lo que los detenidos obtenan prisión preventiva inmediata.(El Universal)