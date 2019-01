López Obrador no asistirá a Foro de Davos

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) ya que no se puede "despegar" del trabajo en territorio mexicano.

En su lugar, al encuentro del 22 y 25 de enero, asistirán los servicios públicos de la Secretaría de Hacienda.

"Yo no puedo salir ahora porque tengo que echar a andar todo el gobierno, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad y en el país", expresó.