VIDEO| Nuevo comercial de Gillette provoca fuertes discusiones en redes sociales

“Creemos en lo mejor de los hombres: decir lo correcto, actuar de la manera correcta”, dice la voz en off, que más tarde añade “Pero algo no es suficiente. Porque los niños que lo están viendo hoy serán los hombres del mañana”. “No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, teniendo las mismas viejas excusas”, se escucha durante otra parte del anuncio, que pretende dar un nuevo sentido al conocido lema de Gillette “Lo mejor para el hombre”.

En contra

"Intimidación. Acoso. ¿Esto es lo mejor que un hombre puede conseguir? Solo desafiándonos a nosotros mismos a hacer más podremos acercarnos a lo mejor de nosotros mismos. Decir lo correcto, actuar de la manera correcta", asegura el comentario de Gillette bajo su comercial.

Los usuarios comentan que...

Están a favor

"Una de las marcas masculinas por excelencia cuestionando el modelo de masculinidad que ella misma ha fomentado, porque hoy en día ser hombre es otra cosa. BRAVO", señaló el dramaturgo español Guillem Clua en su cuenta de Twitter.

Gillette habló

"Esta discusión es importante y como empresa que alienta a los hombres a estar en la cima, nos sentimos obligados a hablar y reaccionar (...) hemos analizado de manera realista lo que está sucediendo en estos tiempos y nuestro objetivo es inspirar un cambio", dijo.

