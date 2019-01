Avanza caravana de mil migrantes centroamericanos hacia México

“Eso no me desanima, puede más la necesidad”, dijo Zelaya.

Más de mil migrantes de Honduras intentaron cruzar Guatemala con dirección a la frontera con MéxicoEn tanto,donde esperan unirse a otro grupo de compatriotas.Según registros oficiales de la Dirección de Migración, poco mpor la frontera de Agua Caliente. Pero varios migrantes indicaron a The Associated Press que obviaron el trámite yLa hondureña Miria Zelaya, que va caminando con 12 familiares, salió desde Colón y se dirige a Estados Unidos. El ama de casa aún no sabe de qué trabajará si logra alcanzar su meta, pero de lo que está segura es de que quiere llegar pese al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, la separación de niños y madres al cruzar la frontera y el envío de soldados al paso entre México y Estados Unidos.El joven de 25 años Héctor Alvarado, que no lleva ni una lempira (la moneda oficial hondureña) en su bolsillo, dijo que no le quedó más que emigrar pues en su país. Alvarado es locutor de profesión y la falta de trabajo lo obligó a buscar un mejor futuro. “Por el Facebook me enteré que podía unirme a la caravana, me despedí de mi familia y agarré camino”, agregó.A pesar de no llevar dinero consigo. “Ya los míos lloraron porque me iba, ahora tengo que seguir”, explicó.