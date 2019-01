En medio de crisis reparten apoyos

***FISCALÍA GENERAL, YAHoy miércoles les adelanto que se pondrá sabrosa la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, pues en el orden del día se incluye que pretenden aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, basada en la iniciativa original que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.*LEY APRESURADAPara la oposición, la convocatoria de la panista Laura Cristina Márquez es apresurada. El periodo ordinario de sesiones inicia el 15 de febrero; además, hay otra iniciativa, la del Verde, que apenas inicia con el análisis. Al menos por cortesía se esperaría que terminaran de revisar ambas, y luego dictaminar.*REFORMA CERRADADel pase automático y del periodo de nueve años para el Fiscal, pues ya ni hablamos, eso requiere de reformas constitucionales que el PAN-Gobierno dejó claro que no pretende aceptar. Ya tienen al Fiscal (el actual Procurador) y ya tendrían la Ley, todo listo para que vea la luz la Fiscalía General del Estado.***FISCALÍA, LISTALa postura del PAN es que la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía está suficientemente revisada en mesas de trabajo, por lo que hoy mismo está agendado acordar el sentido del dictamen y validar el proyecto de Ley que pasaría a aprobación la primera sesión del Pleno al iniciar el periodo ordinario.*¿LA MEJOR LEY?Pero el colectivo ‘Fiscalía que Sirva’ no piensa lo mismo, para ellos todo fue ‘atole con el dedo’. No hay motivo para que se pretenda dar trámite a un tema tan importante que nada pasa si esperan. Al final lo único que realmente deben atender nuestros diputados es que sea la mejor ley posible ¿esa lo es?*ESQUINAZOY es que hoy mismo también el orden del día radicar la iniciativa presentada por la diputada Vanessa Sánchez, del Partido Verde. Pero ya aprobada la propuesta panista qué caso tendría revisar la otra. Además, también hay iniciativas por dictaminar de varios partidos opositores de reforma a la Constitución (para reducir el periodo de 9 años del Fiscal) que tienen impacto en la Ley de la Fiscalía.*AUTONOMÍA PERICIALPor citar un ejemplo, un tema que no está considerado en la Ley de la Fiscalía que pretenden aprobar es el de la autonomía de los Servicios Periciales, independiente de la Fiscalía General, en la que por cierto el PAN insiste a nivel nacional, pero aquí lo “olvidó”. El magistrado expresidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes, en una mesa de trabajo en diciembre les insistió en la importancia.*LA REMOCIÓNEn esa legislación, el Verde también pide revisar el mecanismo de remoción del Fiscal, para que no sea una facultad arbitraria del Gobernador, sino que lo justifique plenamente ante el Congreso del Estado.*FISCALÍASESPECIALIZADASSe contempla que la Fiscalía General esté integrada por: Fiscalías Regionales, y las siguientes Fiscalías Especializadas: Combate a la Corrupción; Investigación de Delitos de Alto Impacto; Investigación de Delitos de Desaparición Forzada; Investigación de Delitos de Tortura; Investigación de Delitos Electorales; en materia de Derechos Humanos, y las demás que establezca la reglamentación.*MAYORÍA AZULLa Comisión de Justicia la integran cinco diputados, tres son del PAN (Cristina Márquez, Alejandra Gutiérrez y Jéssica Cabal), la secretaria es Vanessa Sánchez (Verde), y vocal Ernesto Prieto (Morena). Seguramente veremos Verde-Morena pidiendo diferir el dictamen, pero el PAN tiene voz cantante.***QUÍMICA CENTRALLa leonesa presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental de la Cámara de Diputados, Beatriz Manrique, no quita el dedo del renglón en el impacto social de la empresa Química Central. Ayer presentó y se aprobó un punto de acuerdo para que se revise si los habitantes están en riesgo de salud.*PASIVOS CONTAMINANTESLa Cofepris y la Secretaría de Salud de Guanajuato deberán determinar si los pasivos ambientales de la empresa generan riesgos a la población, y en consecuencia implementar las medidas para revertirlo. La legisladora federal del Partido Verde alertó de una inadecuada disposición del cromo hexavalente. La Profepa realizó una clausura total de la empresa desde 2015 pero los residuos permanecen en el sitio.

Foto: Agencia Reforma.

Mientras el problema por el desabasto de combustible sigue golpeando a varios estados del país, entre ellos Guanajuato, el Gobierno Federal comenzó con la entrega de apoyos para adultos mayores.En Twitter, el coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, compartió que, “114, 239 adultos mayores del estado de Guanajuato recibieron ya su pensión universal por $2,550 bimestrales, el doble de lo que anteriormente recibían”.Apenas el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se duplicará el monto que entregaba el Gobierno anterior, al pasar de mil 160 pesos a 2 mil 250 pesos bimestrales en beneficio de 8.5 millones de adultos mayores.