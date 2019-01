Pemex no sólo era la caja chica del gobierno, también era el botín de delincuentes de cuello blanco y bandidos de alta y baja monta.La corrupción y la impunidad, sumadas en algunos casos al temor, permitieron que una empresa paralela fuera construida en las mismas entrañas de la paraestatal, bajo la complicidad de funcionarios públicos de todos los niveles y empresarios, así como grupos criminales.Los centros de control desde lo que se debían ordenar acciones para frenar el saqueo de los ductos, en realidad funcionaban como matrices desde las que se movían los hilos de ese robo interminable.“La realidad es que salían las pipas llenas y con orden de carga”, dice un funcionario de Pemex que está por jubilarse de la refinería Antonio M. Amor, de Salamanca.Como lo lee, las pipas con gasolina, ese preciado tesoro por el que ahora usted y yo, todos, suspiramos, se escapaba de la refinería con órdenes de carga. Legalmente, dentro de la ilegalidad.“Era una empresa dentro de Pemex”, dice la fuente consultada, a quien no identifico por seguridad.El personal de bombas no decía nada cuando los ductos, perforados, denotaban alteraciones en la presión; mismo silencio u omisión en la que participaban trabajadores que abastecían las pipas y las sacaban del complejo de Salamanca.¿Lo hacían por gusto, complicidad o temor?, difícil saberlo.¿Trabajaban para el sindicato, son funcionarios de la “empresa productiva del estado” o sirven a alguna organización criminal?, aún más complicado de definir.Lo que es un hecho, es que personal de las áreas de Operación, Bombeo, Almacenamiento y Distribución, fue copado por el lastre de la corrupción y la delincuencia organizada.Y eso nos trajo a esta condición, en la que quién sabe cuántos miles de metros de ductos están perforados, tan sólo en Guanajuato.Está documentado que trabajadores y funcionarios públicos fueron asesinados en Salamanca, acaso por sus vínculos con esa empresa paralela o por resistirse a ser parte de ella.Además, ahora sabemos que al menos 10 mil millones de pesos fueron “blanqueados” de 2017 a 2018 producto del huachicol en todo el país, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero la cifra podría llegar hasta los 45 mil millones.Los exfuncionarios priístas del gabinete de Peña se indignan en Twitter por el caos generado por el desabasto de gasolina. Ojalá se hubieran indignado también por los robos descomunales que tenían en sus narices y no investigaron. O no vieron. O no quisieron ver. Quién sabe qué pasó. Bueno, todos nos imaginamos lo que pasó…Duele, fastidia, hacer fila en las gasolineras, desgasta no poder hacer tu vida con normalidad, pendiente del tanque de gasolina.Pero lastima, decepciona, atemoriza y enerva, la omisión y complicidad de la delincuencia que nos ha rodeado por décadas, bajo el manto protector de la impunidad y el común denominador de tener que guardar silencio, para no meterte en problemas.Como ciudadano, quiero que reactiven y modernicen Pemex, combatan el huachicol y garanticen el abasto. Lo quiero todo. Ya hemos tenido suficiente mediocridad. La pregunta es si llegará lo prometido.