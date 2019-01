No obstante eso, las medidas adoptadas no satisfacen a nadie, tienen una carencia de lógica y de secuencia en tiempos que delatan la improvisación, la nula medición de las consecuencias, el estallamiento del problema sin la capacidad para subsanar el desabasto de gasolina.



Quizás midan la reacción de la sociedad ante la inquina y el rencor que sigue prevaleciendo, porque pareciera decirse: qué importa que sufran los que tienen automóvil, que al cabo son los menos, en un desconocimiento de la proveeduría y la movilidad, en una posición que terminará lastimándonos a todos, ahondando el dolor, las divisiones y las carencias sociales.



Se evidencia, seguramente no resiste que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le lleve la delantera en la posible búsqueda de soluciones para atender el abasto de gasolina, en una acción decidida y creativa que el Gobernador de Guanajuato hace por su estado.



Si de algo estamos sobrados en el país es de egos; ya no le abone Sr. Alfaro, mejor busque cómo acercarse a Guanajuato para la consolidación de proyectos que, con una visión regional adquieran fuerza y autonomía, en unión de esfuerzos con varios estados del centro de México.

Nadie puede estar en contra de que se combata el huachicol, terrible mal que provoca daños y pérdidas económicas para el país y los Estados en que se asienta, con cadenas delincuenciales que surgen alrededor de la actividad, azotando a la población con todo tipo de delitos, pervirtiendo el curso de la sociedad.Sin olvidar los contrasentidos constantemente expresados por el presidente López Obrador en términos de que no hay desabasto, e incluso de que el huachicol es un mito ya que el 80% del robo se da al interior de Pemex.Conceptos reforzados además por la publicidad que usan para justificar las acciones, -versus lo que padecimos estos días-, hay una lógica que no alcanzamos a entender, un posible refrendo del “me canso ganso”, del autoritarismo caprichoso, de una decisión por encima de la capacidad técnica.Es lamentable, pero no se puede desechar esa lógica ante los recientes acontecimientos.Y para acabarla de rematar en medio de la confusión y de los odios, surgen las declaraciones inoportunas y fuera de lugar del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; expresiones sin información, revestidas de envidia, de protagonismo, montándose en un tema que poco le abona.Pensamos que lo que se necesita en estos momentos es empatía, suma de esfuerzos, de colaboración, de fortalecer varios liderazgos y de abonar a un crecimiento regional por encima de protagonismos.Estamos hartos de desplantes, de ocurrencias, si realmente cree en el federalismo como defensa de nuestras entidades, concíbalo a fondo en una sana colaboración entre dos entidades que tanto tienen en común.Muchos de nosotros tenemos ascendencia en nuestras ramas maternas o paternas de jaliscienses buenos y trabajadores, de gente respetable, que nos enseñaron las virtudes del enriquecimiento, al unirse las partes.Eso es lo que esperamos en tiempos difíciles: La grandeza de nuestra gente.