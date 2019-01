En días pasados tuve la oportunidad de visitar algunas ciudades y conocer el modo de vida de sus habitantes. Uno de estos lugares fue La Habana. Esta ciudad socialista ha tenido últimamente cambios en el vivir cotidiano, ya que el régimen ha concedido un poco de apertura. Entre los beneficios que gozan los cubanos en su país se encuentra la educación, que es pública hasta el nivel universitario y no hay que pagar uniformes, ni colegiaturas, ni libros. Así también la atención médica y algunos alimentos racionados, que aunque pocos, como dicen los cubanos, “aquí nadie muere de hambre”. También gozan de un lugarcito para vivir que el Estado les otorga y que con su trabajo deben ir pagando.Esto podría sonar estupendo para quien no tiene nada, pero aunque se cuente con lo básico para vivir, la gente no está del todo contenta porque no gozan de libertad. Ahí nadie puede expresar libremente lo que realmente piensa del gobierno y si osan decir algo en contra pueden ir a prisión. La mayoría de las personas son empleadas por el gobierno y es éste quien decide dónde trabajarán los egresados de las universidades y cuál será su sueldo. Si un cubano trabaja, por ejemplo, en un crucero de línea naviera, el Estado recibirá el sueldo y éste asignará una cantidad al trabajador. La ciudadanía cubana ya puede salir de su país, pero necesita contar con alguna cuenta bancaria en el extranjero para lograrlo, lo cual es sumamente difícil, ya que el gobierno maneja toda su economía y restringe el crecimiento económico individual.Belice fue otra ciudad que visité y, contrariamente a Cuba, ahí ni la educación, ni el servicio médico son gratuitos, y tienen que pagar por todo. De hecho tratan de atenderse médicamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, y realizan compras en Chetumal, Quintana Roo. Belice es un lugar muy pobre, pero la gente no envidia a los cubanos y para nada quisieran vivir ahí, aunque el Estado otorgue derechos básicos para vivir.Mi experiencia en estas ciudades era rápidamente comparada con ciudades mexicanas, y mi México querido siempre salía ganador. Tenemos escuelas públicas, algunas universidades gratuitas, aunque faltan muchas más; servicio médico que hasta ahora incluye el Seguro Popular y, sobre todo, la libertad de expresión de la que ahora disfrutamos, ya que uno puede decir lo que quiera del gobierno. El trabajo formal sí retribuye al gobierno con impuestos, pero existe libertad para escoger donde cada quien se sienta más a gusto trabajando y de ir al extranjero a buscar fortuna sin que nuestras autoridades lo impidan.En todas las bondades de nuestro país venía yo pensando después de haber visto cómo vivían los cubanos y beliceños, cuando llegando a León empecé a ver filas interminables de carros y de gente con bidones en espera de gasolina. ¡Qué estampa tan desconcertante y sorprendente! ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde quedaba nuestra tranquilidad social? La ciudad en estado de caos sumida en la incertidumbre.Me entró una especie de temor a que pudiéramos vivir como en las ciudades que recién había visitado. Espero despertemos pronto de esta pesadilla, que ante la escasez de gasolina se están viviendo contratiempos, daños económicos y algo peor, como agresiones, abusos y prepotencia de algunos.