Marcan a enero tragedias de autobuses en León

La mañana del domingo 14 de enero de 1990 se escribió con sangre una de las tragedias viales más impactante de la historia reciente de León.A las nueve de la mañana, en el cruce de la vía del tren con el bulevar Hermanos Aldama (entre las colonias Las Margaritas y Los Pinos), el tren arrastró un camión suburbano repleto de pasajeros.El resultado: 34 personas murieron y 25 más resultaron heridas.El autobús que transportaba 80 pasajeros (aunque su capacidad era para 40) de comunidades de San Francisco del Rincón, con destino a León, quedó partido en dos.Al instante murieron 27 personas y siete más lo hicieron en el transcurso de horas o en los siguientes días. Las noticias sobre el hecho en los medios de comunicación consternó al Estado.El autobús de la línea Azules y Triángulo intentó ganar el paso al ferrocarril, de pronto quiso frenar, pero quedó a la mitad de la vía. El camión se partió en dos y fue arrastrado 500 metros.La escena era patética, cuerpos de bebés, niños, hombres y mujeres, sin vida.La mayoría de los pasajeros eran gente humilde del campo que como cada domingo realizaban ese viaje para comprar o vender alimentos en León, hacer el mandado, asistir a la Feria.Cristina, una joven que viajaba en el camión, lo hacía con la ilusión de ir a comprar el vestido para su boda.La unidad provenía del poblado del Sauz de Armenta, en San Francisco del Rincón y en su trayecto subió pasajeros en La Sandía, Jesús del Monte, El Desagüe, San Judas, San Rafael, Lindero Viejo, Santa Rita, San Cristóbal y Los Arcos, con destino a la ciudad de León.Antonio Reyes Meléndez, el garrotero del tren, explicó el momento: “Apliqué los frenos de emergencia, pero como ya estaba muy cerca, ya no alcanzamos a frenar y nos impactamos contra el camión”.El chofer del autobús, Cecilio Ramírez Ríos, huyó del lugar.Este miércoles, un camión con 24 pasajetos se volcó sobre la carretera federal en dirección de Silao-León y una persona murió. El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Los Sauces,Autoridades ministeriales confirmaron el fallecimiento de la mujer identificada como Sirila Rocha, de 70 años, viajaba en el camión que recién salió de la Estación de camiones en Silao. Se vuelca camión de pasajeros en la Silao-León from Am Digital on Vimeo Captan cámaras de seguridad volcadura de camión con pasajeros en la Silao - León from Am Digital on Vimeo