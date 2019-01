Desconfían habitantes de Tepeji de alarmas vecinales

MOLESTIA DE VECINOS POR FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS

26 POR CIENTO DE AVANCE

Pobladores de Tepeji del Río se han mostradoargumentan que la funcionalidad de las cámaras del programa Hidalgo Seguroy consideran que las alarmas tampoco serán útiles.Así lo comentó Eder Castillo Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji del Río.En entrevista, el funcionario mencionó que, las cuales le fueron entregadas el 20 de diciembre. Sin embargo, su asignación fue complicada debido a las festividades decembrinas y el cambio de delegados.Dijo que a finales de año tuvieron una reunión con 24 delegados a los que solicitaron apoyo para localizar a vy que quieran recibir una alarma vecinal, no obstante,les llevaron una lista de diez personas.Castillo Pérez comentó que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) les informó que en Tepeji existen, pero no les dijeron dónde se encuentran, por lo que buscaban localizarlas por medio de los delegados, aunque debido a que estaban al final de su periodo, ya no cooperaron, dijo.Comentó que los tepejanos han sido renuentes a la instalación de las alarmas vecinales, ya que consideran que si operarán igual que las cámaras, entonces no serán muy funcionales.Refirió que han colocado, pero en caso de que necesiten la grabación de alguna, tienen quepara acceder a la cinta requerida.Dicha situación ha retrasado las respuestas a los ciudadanos y eso, ya que consideran que el proceso es muy tardado.Comentó que, derivado de la falta de apoyo de los delegados y la poca participación ciudadana, la semana pasada tuvieron una reunión conpara colocar las alarmas vecinales.Tras el encuentro asignaron(26 por ciento del total) y esperan que para febrero todas sean colocadas; no obstante, los dispositivos funcionarán hasta marzo o abril, cuando el C5i entre en operación, comentó.