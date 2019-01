Disminuyen clientes

Taller solo



“Hay que sacar sueldos, pagos, comisiones, y así como están las cosas no se ve para cuando”, refirió López Servín.

Sin movimiento por escasez de gasolina



“Si no hay gasolina no hay movimiento, la prioridad para los clientes es asegurar su distribución”, explicó el encargado del taller.

Peor que en días lluviosos



“Ni los días lluviosos reducen tanto la llegada de clientes, sin gasolina, ¿cómo mueven los autos?”, cuestionó Emanuel.

Sin recorte de personal



El negocio tiene siete años: “La temporada baja es en tiempo de lluvias y los días de lluvia no se comparan con esta reducción”, reconoció Emanuel.

TODOS VEN:

por el, pues la afluencia de clientes ha disminuido hasta en 70%.Colaboradores decoincidieron en que la falta de combustible provoca un impacto negativo en su trabajo.En el estado deLa reducción de clientes en el área de restaurante impactó directamente la cantidad de sitios ocupados en el estacionamiento del Hotel la Nueva Estancia, explicó Jorge López, gerente de recepción.Elno se vio afectado ya que lograron vincularse con el Patronato de la Feria, sin embargo está situación no se reflejó en el servicio de alimentos.El fin de semana es cuando este negocio tiene mayor demanda, pero el trabajo también se redujo por la falta de combustible.El servicio de estacionamiento es únicamente para los, detalló.Manuel López Servín, gerente de un taller de llantas en la Zona Centro señaló que el patio de servicio se encuentra solo.El negocio cuenta con 14 rampas de servicio, de las cuales sólo tres se han ocupado durante enero. Regularmente tienen trabajo, ahora atienden a menos del 20% de sus clientes.El 50% de los servicios que atiende son de flotillas, incluso las empresas han retrasado el mantenimiento por dar prioridad a las entregas.El negocio ofrece servicio mecánico, la temporada de enero es buena porque la gente trae dinero, al igual los visitantes de la feria aprovechan su estancia para revisar sus autos, señaló el colaborador.La temporada de lluvias implica una baja de clientes para los autolavados. No obstante, la escasez de gasolina ha generado una reducción mayor para este servicio que dicha temporada, comentó Emanuel Ramírez, encargado del autolavado San Francisco.De acuerdo con el colaborador, el trabajo se redujo hasta 70%, usualmente por turno reciben hasta 50 automóviles. Al momento de la consulta (cerca del mediodía) llevaban solamente 10 vehículos.El servicio cuenta con cuatro islas, que son atendidas por una pareja de lavadores, por lo pronto, se ha optado por no recortar personal.Prefieren ser equitativos para repartir el trabajo, dijo Emanuel, cada auto se asigna en orden para que todos reciban jornada.Sobre los trabajadores señaló que ya están desesperados por la falta de trabajo.