Blanco espera competencia sana y leal con Moreira

Alfonso Blanco tendrá que competir con Leonel Moreira (originario de Costa Rica) y Óscar Pérez para seguir de titular en la Liga con los Tuzos del Pachuca. El portero asume el reto ante la llegada de Leo, no le queda de otra que trabajar al máximo, aunque considera que en México hay talento como para traer porteros de otros países.

"No me sorprende porque últimamente se ha dado mucho (llegada de porteros extranjeros), se dio ya aquí (Pachuca), siendo sinceros no es lo que más me agrade, yo sé que en México hay mucha calidad, sí vienen y ayudan a crecer son bienvenidos, la calidad siendo mexicano o extranjero será buena para que un equipo tenga nivel. Lo vamos conociendo (a Moreira), vamos conociendo sus características, que la competencia sea sana y leal, que al final juegue quien mejor esté", dijo Poncho.

Blanco también dio su punto de vista de los abucheos que ha recibido en los últimos juegos en casa.

“Hay un sector del público que lleva haciendo eso desde hace rato (abuchearlo), es parte del futbol, ellos tienen su forma de pensar", apuntó.

Respecto al juego de la fecha 3 ante las Águilas del América, dijo hay respeto por el rival, pero van con la idea de sumar puntos.

“América tiene buen planten con elementos de mucha jerarquía, hay que hacer un juego perfecto, para aspirar a ganar hay que hacer un juego perfecto para sacar puntos de allá”, finalizó.