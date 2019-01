Los 5 datos que debes saber sobre las finales de Conferencia de la NFL

2019-01-17 17:08:08 | EL UNIVERSAL

Rams, Chiefs, Saints y Patriots, buscan llegar al Super Bowl LIII.

La NFL se alista para las finales de conferencia. Foto Agencias



Este fin de semana se llevan a cabo las finales de conferencia de la temporada de la NFL, y por fin conoceremos a los equipos que estarán disputando el Super Bowl LIII.



Aquí te déjamos cinco datos que no te puedes perder antes de los partidazos del próximo domingo.



1) Este será el 2do choque por playoffs entre Saints y Rams. New Orleans ganó el 1ero, 31-28 en 2000. También venció a Los Ángles 45-35 al inicio de la temporada.



2) Será la 2da reunión por playoffs entre Chiefs y Patriots, con New England venciendo el único antecedente, 27-20 en 2016, pero Kansas lidera 5-1 en casa, vs los Patriots.



3) El triunfo 20-14 de los Saints sobre Philadelphia, fue su 7V seguida en casa por playoffs. Su última derrota en post-temporada, fue en 1993.



4) Será la 6ta final de Conferencia como visitantes para los Rams. Está 1-4 en las anteriores. Su única victoria, la de 1979.



5) Los Patriots perdieron cada uno de sus últimos 3 partidos como visitante, en playoffs, todos ellos en la ronda del Campeonato de la Conferencia