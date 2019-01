Ahora presentaron gorras de Cruz Azul, pero New Era 'invade' Liga Mx

Los Guerreros del @ClubSantos están estrenando colección de gorras New Era y tú no te puedes quedar sin la tuya.



Búscalas ya en New Era Online https://t.co/H5vMZ2lQFU, @innovasport, @Moderna_Store y @liverpoolmexico.#NewEraMéxico pic.twitter.com/hvUwmqZKYb