Rubens Sambueza analiza a la Fiera: 'Este León tiene hambre de gloria'

Sacrificio y práctica



“Creo que ellos tienen hambre de revancha, de poder calificar a la Liguilla de vuelta; yo lo que vengo a aportar es lo que uno sabe, que cuando se pierde la pelota debemos ser los primeros en recuperarla y todos lo estamos entendiendo de esa manera, no solamente yo”.



“Estoy contento por el primer gol pero más contento por el esfuerzo del grupo, por el resultado y se los que dije antes de salir al juego: que ganar nos servía para las aspiraciones de calificar”.

“Se viene Tijuana, un equipo más peligroso, que mantiene el orden y quieren salir de la situación en que está (dos derrotas en dos juegos), pero nosotros no debemos desesperarnos”.

“Sería muy lindo regalarle un triunfo a la gente que nos ha apoyado desde que el equipo no estaba en buenas temporadas”.

arrancó el torneo con dos empates en. Dos puntos de seis posibles que en otro momento, a nadie espantarían. Pero la imagen que ha dejado laes justo la que pretende: un equipo con garra y hambre de gloria.Entrevistado horas después de marcar su primer gol con el(hizo el 3-1 sobreen la), Sambueza va directo a los retos de este equipo.“Esa es la idea: demostrar un poco de hambre de gloria, es lo que realmente queremos todos en este club”, lanza, el refuerzo estelar de losy quien aporta desequilibrio y un evidente liderazgo.“Hace algunos torneos que no se califica a lay sin bien ayer (contra) fue un partido de, también te da mucha motivación para todo lo que viene y esa la realidad, que teneos que demostrar ganas, hambre de gloria y que se vea que jugar bien a la pelota no alcanza, tenemos que poner un plus”, añade el ex de, aclara, no se considera el salvador. En todo caso, su labor es contagiarle ambición a sus compañeros y así acercarse a los puntos que los lleven a zona de calificación.Respecto a su primer gol con León,revela las dificultades que ha tenido en partidos y entrenamientos en la ciudad. Resulta que estaba acostumbrado al mayor vuelo del balón en la altura dey la, donde fue local en la década reciente.Ahora, en el, debe reformular sus disparos.“Siemplemente es un tema de confianza, que está bien patear, tenernos fe. No me había tocado (anotar) porque aunque parezca mentira, la ploeta allá (en la) vuela más y acá hay que pegarle más fuerte y a medidad que pasan los entrenamientos, uno va practicando y trata de mejorar y parece una tontería, pero ya me había acostumbrado a patear allá”.