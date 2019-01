Suma tres partidos oficiales vestido de verde, dos de Liga y uno de Copa, 270 minutos jugados, un gol, ya más de 100 pases efectivos, le han quitado la pelota y también ha hecho por recuperarla. En términos futboleros ha venido a sudar la camiseta, a hablar con la redonda en los pies, a ‘partírsela’ en la cancha.

Gracias Dios por el primer gol con la camisa de León y gracias por el importante triunfo pic.twitter.com/QKtygtgt9h — Rubens Sambueza (@rubenssambueza) January 17, 2019

Hay liderazgos en el balompié que contagian positivamente, que mueven a los compañeros y que le cambian el rostro a un equipo entero.Hay liderazgos que se ganan con la pelota.Por un buen lapsoy orquestara la armonía en el empastado. Por un buen rato escuchamos a unas fieras que hacían ruido, pero nadie rugía.No hay discusión,Bien dicen que el máximo esfuerzo es lo mínimo que se les debe exigir a los futbolistas y a todo atleta. Minutos de reposición en el Azteca el miércoles pasado yCuando se dio el anuncio de su llegada al plantel esmeralda, analizamos los pros y los contras de su fichaje: mucho futbol pero también tarjetas rojas, muchos pases pero también discusiones estériles con los árbitros.Por el momento,No dudo que su temperamento aparezca en algún momento, lo conocemos desde hace 11 años que llegó al futbol mexicano y sabemos que su naturaleza es así.Sin embargo,y no quedarse atorado con un funcionamiento tibio.Si ya lo vimos todos, es un hecho que también, que tiene a un Luis Montes con quien sorprender, a un Ángel Mena con quien desequilibrar y a un Yairo Moreno con quien explotar al frente.En lo que se ajusta adecuadamente la defensa y en lo que se afina la puntería en la delantera,Percibimos que con este tipo de jugadores, Nacho Ambriz ha encontrado el roto para el descosido en un estilo de juego que puede dar pelea en el torneo.Ya se ganó en la Copa con una gran actuación del ‘Sambu’,Porque se trata de enfrentar al peor equipo del torneo y no superarlo después del buen arranque de La Fiera, sería lamentable. Porque contra el Tijuana es paray celebrar con la afición después de casi cinco meses de no hacerlo.El León busca el resurgimiento con un revulsivo diferente que no es cambiar al técnico y ya.Siempre que un líder sale de un equipo, queda el espacio para otro caudillo.Twitter @geraslugo