Para abril o para mayo

Conde o Lady

Meghan Markle con 6 meses de embarazo sigue con su agenda de eventos y visitas.La esposa del duque Enrique visitó un centro de la sociedad protectora de animales Mayhew Animal Welfare Charity y llevó un vestido de 35 dólares que llamó la atención no sólo por eso sino por la barriga que se le nota.La ex actriz no deja los tacones altos de diseñador, y escogió unos del diseñador Paul Andrew en un color idéntico a su abrigo de cashmir de Armani.Aunque no se veía, también llevó un bolso de Stella McCartney, una de sus favoritas y de quien luce muchos diseños desde que se convirtió en duquesa.Cinco meses después de la boda, el 15 de octubre para ser exactos, el Palacio de Kensington anunció el embarazo de Markle.La duquesa de Sussex dará a luz a finales del mes de abril o principios de mayo, lo más seguro es que en el hospital St Mary de Londres, al igual que Kate Middleton y la princesa Diana.El bebé será séptimo en la línea de sucesión al trono, luego de su abuelo, su tío Guillermo, sus primos Jorge, Carlota y Luis y su propio padre, por lo que es poco probable que sea rey o reina.Como es poco probable que acceda al trono, Markle y Harry podrán escoger el nombre con libertad; si es niño su nombre será acompañado con el título conde de Dumbarton y si es niña, Lady Mountbatten-Windsor.Sólo los hijos y los nietos de la reina se convierten en príncipes, los bisnietos ya no, a menos que ella quiera.Con información de El Comercio, People en Español y agencias.