Que te vaya bien económicamente este 2019 con estos sencillos consejos

Si tienesestas recomendaciones te ayudarán aTe ofrecemos algunas sugerencias para que puedas mejorar tu vida financiera ahora que el año acaba de comenzar.Aún tienes 12 meses para ponerte al corriente así que, en marcha:No gastes más de lo que tienes, mide tu dinero y si es posible,No permitas que tus gastos le ganen a los ingresos, si lo planificas con anticipación, no tendrás problemas.tus compras e inversiones con tiempo, evita tener que sacrificar tu fondo de ahorros por un descuido. Genera un calendario y una lista de prioridades para saber que necesitas y que compras primero.No sólo debes prestar atención al dinero que sale, sino también al que entra. Ya sea que repartandonde trabajas, que tengas uno decidas rentar tu auto o tu casa con una aplicación móvil. Debes tener apuntes de todo, controlar tus ingresos y ser consciente de cuánto dinero entra a tus ahorros; te será de gran ayuda.Algunas veces todo lo que planeamos termina no siendo una realidad. Hay variables que pueden arruinar una perfecta planeación, pero es posible que estés preparado para ellas. Guarda 3 mensualidades de tu sueldo, de este modo no tendrás que recurrir a tu fondo de ahorros para salvarte.