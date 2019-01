Destacan en derecho internacional

VIVA VOZ

CZR Consulting SC, es una empresa de consultoría legal experta en Derecho InternacionalY en Abogacía Migratoria Especializada, que ha ayudado a más de 10 mil extranjeros de diversas nacionalidades y cientos de Empresas nacionales e internacionales en Asesoría legal y soluciones integrales relacionadas a temas migratorios, laborales corporativos y de propiedad intelectual.Gracias a la experiencia de Carlos César Rodríguez García, Director General de CZR Consulting, SC, durante su etapa laboral en el extranjero, su entusiasmo por ser Parte activa de asociaciones como AIESEC, que le permite generar oportunidades para que extranjeros llegaran a México a realizar prácticas y así como a mexicanos puedan desarrollarse integral y profesionalmente en otros países. Creando una línea de nuevas oportunidades y expectativas de desarrollo intercultural a nivel internacional.El conocimiento adquirido en sus múltiples viajes al extranjero, enriqueciendo su práctica en temas migratorios así como su preparación académica como Licenciado en Negocios Internacionales y posteriormente en Derecho, fue que nació esta consultoría en el mes de junio de 2005 en León, Guanajuato.“La motivación (para crear este despacho) fue buscar algo que me siguiera guiando a lo que ya hacía y aprovechar las relaciones que había generado, en busca de brindar soluciones efectivas y agiles en las diferentes áreas de mi conocimiento”.CZR Consulting ha apoyado desde sus inicios a sus clientes en Derecho Migratorio y poco a poco ha ido abarcando otras áreas del ámbito jurídico también relacionadas a temas internacionales, como lo es el Derecho Corporativo y el Derecho Laboral.La empresa de consultoría legal cuenta con expertos nacionales y extranjeros en diferentes ramas del derecho no solo en la matriz ubicada en León, también en sus oficinas ubicadas en Aguascalientes, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro para brindar apoyo a cualquier extranjero y mexicano ya sea persona física o moral en aspectos determinantes como su situación legal en nuestro país, búsqueda de trabajo en el extranjero, deseo de exportar o bien de importar productos a la República Mexicana, por mencionar algunos., siendo esta labor de mucha importancia para la generación de nuevas Empresas, creando lazos comerciales y alianzas que permiten generar empleo y crecimiento de ambas partes.de proveeduría para empresas mexicanas en otros países, acompañar misiones comerciales, asesorarlos en que comprendan la normatividad de México, diagnósticos migratorios laborales, asesoramiento para la migración de personal que va a otros países a trabajar, protección de datos personales, negociación y mediación”.Carlos César Rodríguez García, Director General de CZR Consulting, SC, recibió el reconocimiento como el Mejor Abogado en Derecho Migratorio 2018.Destacó también que a lo largo de la trayectoria de Czr, ha tenido importantes casos de éxito, uno de los casos más recientes en los que han participado con éxito ha sido el asesoramiento a una importante empresa japonesa del sector automotriz para conducirlos en el mejor vehículo jurídico para arrancar en México, apoyaron en temas de adquisición de terrenos industriales, revisiones de contratos, la creación de su empresa y la plataforma para que ellos pudieran operar.un equipo para poder asesorar a nuestros clientes en la materia que busquen soluciones. Contamos con un equipo de expertos nacionales y extranjeros en diferentes ramas. Lo que nosotros hacemos es disminuir ese riesgo entre naciones y darles soluciones”.Su acompañamiento y asesoramiento en derecho internacional ha sido tan destacado que recientemente su Director General, Carlos César Rodríguez García, durante la celebración del Día del Abogado recibió por parte del Colegio de Abogados de León un reconocimiento como el Mejor Abogado en Derecho Migratorio 2018.Los motivos de este honorable premio, dijo, se deben a una trayectoria de más de 18 años en el ámbito y el exitoso trabajo que han llevado a cabo con nacionales y extranjeros a través de su empresa de consultoría así como el destacado desempeño como asesor de organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia internacional.El Director General compartió el premio con el equipo que integra CZR Consulting.“Es un premio compartido porque es el cúmulo de todas las personas que han estado y están en CZR. Me tocó recibirlo porque soy la cabeza de esta empresa, me apasiona el tema migratorio”.Añadió que esta distinción los hace sentir comprometidos en hacer las cosas mejor de lo que las han realizado y a exigirse más.Actualmente en CZR Consulting se preparan para que en el 2019 puedan enfrentar grandes retos, dos de ellos están relacionados con el servicio al cliente a través de la protección de datos personales utilizando la normatividad europea y la implementación de la plataforma del sistema ERP que actualmente está en prueba piloto. Lo más trascendental será continuar generando soluciones para los clientes independientemente del gobierno en que se encuentren así como sus condiciones locales, nacionales e internacionales.Los padres de Carlos César Rodríguez García acudieron junto con el equipo de CZR Consulting a recibir el premio.“Este premio no es solamente mío, sino de todos los que aquí trabajan... este premio significa el reconocimiento al esfuerzo de años pero no de una sola persona, sino de un conjunto de personas que han contribuido al Liderazgo que Czr Representa”.Carlos César Rodríguez GarcíaDirector General de CZR Consulting