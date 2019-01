"Al venir por el carril de alta sentimos un impacto muy fuerte en la parte baja de la camioneta", narró. "En la camioneta comenzó a salir humo blanco, empezó a marcar que debíamos parar".



"De repente, de manera, de sorpresa, del lado derecho de la camioneta interrumpen dos sujetos con pistolas tocándome el vidrio de una manera muy violenta, amenazante, abren, intentan sacar de la camioneta a mi esposa", aseguró el exfuncionario.



"Ella por una reacción involuntaria se voltea y les da una patada", dijo.



"Directamente me apuntan en la frente, a los ojos, y con un tono violento nos amenazan y nos quitan todas nuestras pertenencias", señaló.



"Quise salir huyendo de ese lugar", expresó sin importarle lo que le pasara a la camioneta hasta llegar al nodo vial.

LAMENTA NO ESTAR SEGURO EN AUTOPISTA



"Corremos peligro de andar circulando por las casetas", dijo.

CUESTIONA A CAPUFE Y PF

TRAS 20 AÑOS SALE DE CONDUSEF

PIDE ALERTAR POR MODUS OPERANDI

denunció que fueen la autopista dea cinco kilómetros de llegar a la ciudad zapatera.En un video en sus redes,aseguró que, luego de queen la autopista para dañar su auto y así forzar que se detuviera.El exdelegado dijo que se detuvo en un lugar muy obscuro, incluso no había luz de luna, para confirmar que le habían dañado el motor de su vehículo y estaba tirando aceite.Sin embargo, ambos delincuentes encañonaron a su mujer y a él.El exdelegado dijo que lamentablemente sus hijos vieron como los delincuentes les apuntaban.Indicó que cuando los delincuentes se hicieron para atrás pudieron avanzar en la camioneta.Dijo que uno cree que al pagar cuota en la carretera uno cree que está seguro.Posteriormente, señaló que policías federales y el chofer de una grúa los apoyaron.Cuestionó aque si saben que esa zona es peligrosaDijo que al denunciar en lale aseguraron que"Es recurrente el asalto a ciudadanos que circulan por ese tramo de la carretera", afirmó, por lo que pidió vigilancia.El exfuncionario aprovechó para informar queCon el hashtag escrito en una hoja de papel #MeDuelesMéxico, el exfuncionario pidió mejorar la seguridad en el País.En entrevista para am, mencionó que el vídeo que subió a sus redes sociales, “quise hacerlo para aprovechar y difundir que la gente esté alerta de este modus operandi. Me han comentado que es muy común y es sorprendente que no se hace nada”.(Con información de José Antonio Castro)