Estación de Tuzobús en Central de Abastos requerirá línea exprés y cuatro camiones

“La idea es que sea un promedio no mayor a 11 estaciones por sentido para que sea un servicio exprés”, dijo Elio Cornejo.

POR DESABASTO DE GASOLINA, USUARIOS UTILIZAN TUZOBÚS



“Estábamos transportando un promedio de 98 mil usuarios en esta temporada y ahorita se incrementó con 10 mil usuarios más, diarios”.

DEMANDA DEL SERVICIO

La nueva estación del Tuzobús, ubicada en la Central de Abastos,así como la adquisición de cuatro camiones y hasta laAsí lo refirió Pablo Elio Blanco Cornejo, titular del Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), quien precisó que la estación que se edificó conserá inaugurada en febrero.El Tuzobús contará con unaque saldrá de la estaciónpara posteriormente transitar por elincorporarse a la, retornar y continuar con dirección alActualmente hay, pero con la nueva estación la empresa concesionaria, Corredor Felipe Ángeles, tendrá queAsimismo, será necesario cambiar el nombre de las paradas para no generar confusión con la número 19, que se denominaDesde hace dos semanas los viajes del transporte Tuzobús, ya que debido a la escasez de combustible algunos ciudadanos emplean este sistema y no sus vehículos particulares.Pablo Cornejo precisó que actualmente el Tuzobúsde la escasez de hidrocarburo.Es decir, aumentó el servicio dedesde la segunda semana de enero y hasta el momento.El director general de Sitmah explicó que por el desabasto de gasolina las personas no usan sus vehículos particulares y disponen del Tuzobús.Elio Cornejo agregó que las primeras semanas de enero son consideradas deporque algunas universidades aún tienen vacaciones.Sin embargo, precisó que las estadísticas se elevaron por laEl Sistema Integral de Transporte descartó dificultades para operar derivado de la demanda de usuarios, ya que enincrementan el número de unidades en funcionamiento.Especialmente en los horarios dey de las; mientras que el horario nocturno de afluencia es de 19:30 a 21:00 horas.Respecto al desabasto de hidrocarburo en el sistema Tuzobús, Elio Cornejo acotó que este sistema no ha tenido afectaciones, ya que las 134 unidades que operan se abastecen de