Inviable, comprar gasolina según engomado: automovilistas

LOS INCONFORMES



COPARMEX SIN PUBLICAR LISTADO

Automovilistas de la zona metropolitana acusaron de “” la, tal como propuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), derivado de la escasez de gasolina en Hidalgo.Luego del anuncio, la cámara empresarial aún no publica en su página de Facebook “Todosacargarenorden”, el listado de las expendedoras de hidrocarburo que aplicarán esta medida, informó el área de comunicación social del organismo.AM Hidalgo realizó un sondeo con los dueños de vehículos particulares que aguardaban en gasolineras para conocer su postura respecto a esta propuesta. Esto fue lo que respondieron:Al pie del bulevar Felipe Ángeles de Pachuca, Fermín García Moralesubicada a la altura de la estación del Tuzobús, Efrén Rebolledo, y dijo que la medida de Coparmex no resultaría.Por tal motivo, señaló que aún es poca la información de la Coparmex, “tendríamos que organizar todo bien para, posteriormente, hacerlo formalmente”, consideró antes de partir con dirección al municipio de Tlahuiltepa y continuar con la búsqueda de combustible.Formado con su motocicleta en la gasolinera de avenida Madero, Arturo Hernández fue uno de los inconformes por el tiempo de espera en las gasolineras, y calificó la medida como “inviable”.Por lo que este usuario mencionó que, es unaMientras que uno de los conductores que se identificó como “Raúl”, mencionó que la medida propuesta por la cámara empresarialPorfirio Paz Martínez fue elde los usuarios entrevistados que consideró que abastecer a través del engomado contribuirá a la organización.A través de la página “Todosacargarenorden” que implementó la Coparmex en Hidalgo, se publicarían las gasolineras que abastecerán hidrocarburo de acuerdo con el engomado.Los negocios participantes s; sin embargo, aún no hay señaléticas al respecto, informó el área de comunicación del organismo empresarial.Por lo que prevén que el listado y las lonas sean exhibidos hasta el fin de semana, aun cuando la propuesta se presentó formalmente el pasado miércoles 16 de enero.