“Esto representa un 5.26% con respecto al mismo periodo del año pasado, estamos más o menos arriba alrededor de 60 mil gentes contra el año pasado. Ayer (miércoles) hubo incrementos en la asistencia del 42%, contra el miércoles de 2018, y antier fue casi un 50% más de asistentes a diferencia del martes del año pasado.

Y esta es una manera de sensibilizar a nuestros ciudadanos de que estamos con ellos y que queremos que la gente venga, se divierta y la pase y muy bien”, precisó Pérez Navarro.

Mejor asistencia que en 2018

En, mejoró la afluencia dedebido a queinformó Gabriel Pérez Navarro, presidente delHasta este miércoles 16 de enero, tras implementarse esta medida debido alse registró una asistencia delo que representaa comparación de 2018.

Feria de León 2019. Foto: Omar Ramírez.

¿Podría extenderse periodo?

El pasado lunes, el Patronato de la Feria Estatal de León señaló que durante, a comparación de la edición anterior por lo que en conjunto con el gobierno del Estado y el Municipio de León se decidió quePérez Navarro destacó que el acumulado de la afluencia de visitantes de 2018 contra el de 2019 está ya más de un, por lo que se tienen todas las expectativas de que en estos cuatro días que faltan dese supere de forma considerable el número de visitantes.

Feria de León 2019. Foto: Omar Ramírez.



“No depende de nosotros, pero esto tiene un costo finalmente, la feria está registrando la entrada de los visitantes y nos van a dar un apoyo porque nosotros también necesitamos gasolina para seguir generando.

Por ahora, la decisión es que está hasta el domingo y ahí termina y bueno este fue un gesto muy padre del Gobierno Estatal y Municipal que se hayan animado a hacer esta acción”, mencionó

Ocupación hotelera

Todos están leyendo:

En este sentido, al preguntarle si se ha analizado la posibilidad de que se extienda el periodo de la entrada gratuita a la feria debido al impacto y resultados positivos que ha tenido aseguró que no es una decisión que dependa del Patronato de la Feria., directora de Hospitalidad y Turismo de León señaló que este incremento de visitantes del 5.26% no se ve reflejado directamente en la; sin embargo indicó que hay algunos hoteles categorías 4 y 5 estrellas que reportan una ocupación delPor otro lado, recalcó que tanto restaurantes como hoteles tomaron una serie de medidas al otorgar facilidades para que la gente tenga mayor posibilidad de gastar en la feria.Añadió que al momento no se registra ausentismo de trabajadores en hoteles y restaurantes, puesque laboran en la feria están llegando tarde y se les está dando un tiempo de tolerancia, lo cual no representa un impacto directo en el empleo.