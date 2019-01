‘Hacen su agosto’: taxistas aumentan tarifas durante desabasto de hidrocarburo

MIL 500 UNIDADES AFECTADAS



“Estamos preocupados en espera de que mejore el abastecimiento de combustible (…) esperamos que esta situación se regularice”, dijo.



“Lo estamos haciendo como en los fines de semana, a 50 por ciento se presta el servicio”.

HABILITAN UNA GASOLINERA PARA TRANSPORTE

Para sacar provecho del desabasto de gasolina, taxis de la zona metropolitana han; en dos semanas, la Federación de Unión de Trabajadores del Volante (FUTV)Así lo refirió el titular de la organización, Pedro Raúl Solares Cuevas, quien apuntó que derivado de la problemática los choferes hanla situación para elevar las tarifas.Hasta el momento la FUTV identificó soloque ya fueron canalizadas a la, aunque Solares Cuevas apuntó queAgregó que para “cualquier señalamiento específico” los usuarios deben proporcionar elde lo contrario no es posible rastrear la unidad.La organización de Trabajadores del Volanteque laboran en la zona metropolitana, ya que no logran abastecer sus taxis, enunció Pedro Solares.Sin embargo, enunció que padece afectaciones cerca depor lo que mil 200 no han laborado.Respecto a la propuesta de otras organizaciones comopara que taxis y Urvan sean prioridad en establecimientos de combustible, Solares Cuevas indicó que es “buena”, pero “no se ha echado a andar”.Lo anterior, tras argumentar que desde ayer solo, localidad de Epazoyucan, realiza este tipo de actividad.