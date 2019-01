Ya se aprobó la Guardia Nacional, pero AMLO no está satisfecho

"No estoy satisfecho, ya ven que me gusta llamar las cosas por su nombre", expuso.

"Se quitó ese transitorio y prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal que sabemos no funcionó, no por culpa de elementos, sino que desde que se creó, en el gobierno de Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza", expresó.