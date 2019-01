Lograron vida en la Luna, pero ya murió de frío

"Durante las 212.75 horas desde el encendido al apagado, la carga funcionó bien. Algunos de los resultados excedieron nuestras expectativas", expresó el diseñador del experimento, Xie Gengxin, citado por la televisión estatal CGTN.

que germinó en un dispositivo dentro de laen la cara oculta de la Luna murió por el inicio de la noche lunar, cuando lasreportaron los científicos encargados del experimento.El proyecto de labuscaba crear una minibiosfera que permitiera la cadena alimenticia en un pequeño tanque de menos de 20 centímetros de alto y 2.6 kilos de peso para lo que llevabaasí comoinformó en una conferencia de prensa que lahabía llegado a, por lo que el experimento había terminado, según el diario británico GBTIMES.Esto sucedió cuando la sonda entró en modo de ahorro de energía con la llegada de la noche lunar, que dura alrededor de 14 días terrestres; al no contar con una batería en el contenedor, no fue posible continuar con el control ambiental, agregó Liu.Los especialistas dan por hecho que todas las especies involucradas en el experimento se congelarán durante la noche lunar en el sitio de aterrizaje, el cráter Von Kárman.Cuando comience el día lunar, las temperaturas aumentarán y los organismos se descompondrán gradualmente. Esto se llevará a cabo en el contenedor adjunto y no afectará el entorno lunar, declaró la