Agente de la DEA relata la segunda captura del 'Chapo'

Víctor Vázquez mide casi dos metros de altura. Impone al verlo. Es la versión real de un personaje de acción. El de Durango fue el agente de enlace de la oficina antidroga de los Estados Unidos en Ciudad de México que, el 22 de febrero 2014.Se ejecutó con efectivos de la Secretaría de Marina. En su objetivo, como explicó al jurado, tenía también a Ismael “El Mayo” Zambada. Las operaciones anteriores, según dijo en el juicio que se celebra en Brooklyn, se realizaron en coordinación con la policía federal. Pero fracasaron.Esta vez se siguió una táctica completamente nueva. Decidierony establecieron la base de operaciones en La Paz, Baja California, justo en línea recta con Culiacán. La capital de Sinaloa, indicó, era “la boca del león del más poderoso cártel del mundo”. Durante un mes definieron y practicaron el plan de asalto que iban a ejecutar.Tras estudiar la inteligencia que les suministraba el Departamento de Seguridad Nacional de EU y el patrón de vida de los objetivos, determinaron que. La operación empezó a ejecutarse al ponerse el sol el 13 de febrero de 2014. Participaron un centenar de efectivos. “Había que mantenerlo muy reducido”, señaló Vázquez. Llegaron a su rancho situado a las afueras de Culiacán en cuatro helicópteros Black Hawk.“El Mayo” no se encontraba ahí. Estuvieron dos días rastreando por la zona sin éxito. Decidieron cambiar de objetivo cuando los medios locales se hicieron eco. A las pocas horas se reagruparon y procedieron a realizar una operación similar contra “El Chapo”, en Culiacán.Para ello localizaron primero a Nariz, su asistente personal. “Era el que sabía todo”, dijo. Lo encontraron en su residencia.Era en la madrugada del 16 al 17 de febrero. “Teníamos que movernos rápido para que no corriera la voz”, explicó. Nariz les llevó en su coche particular a. Todas tenían puertas reforzaras de acero y túneles. Para desplazarse de una localización a otra utilizaron coches camuflados. En uno de los videos que se mostraron, Nariz los ayudó apara escapar.El primero contó que era muy estrecho y húmero. “Hacía mucho calor”, explicó, por eso tuvieron que quitarse los chalecos antibalas y llevar pistolas al avanzar.. El operativo permaneció cuatro días en Culiacán. “La idea era echarlo de la ciudad”, explicó, “desmantelar toda su infraestructura para que no pudiera volver cuando nos fuéramos”.. La operación, de acuerdo con el recuento de Vázquez, “no terminó”. La última información de inteligencia los llevó a la localidad pesquera de Mazatlán, el 21 de febrero de 2014. Se la había suministrado, el jefe de la plaza de Culiacán. Lo arrestaron cuatro días antes y en el interrogatorioEl agente de la DEA decidió en ese momento dejar atrás la mayor parte de los efectivos y se desplazaron a la nueva localización utilizando tres vehículos camuflados. Antes de llegar al hotel, pararon en un supermercado y. “Era un viernes y queríamos parecer turistas para no levantar sospechas”, explicó.A las 4.30 de la madrugada, procedieron a ejecutar el plan.El hotel estaba custodiado por dos vehículos de la policía local. “Eso era un problema porque no sabíamos si los había puesto la organización para controlar los movimientos”, dijo. “Tenía que estar ahí en algún lugar”, afirmó.. “Era muy pequeño, de perfil muy bajo”. Pese a los recursos limitados, procedieron a entrar.Barrieron el edificio planta a planta, mientras una parte de los efectivos vigilaba todos los puntos de acceso y las ventanas. “Ahí no podía haber ningún túnel por el que pudiera escapar”, dijo, “o al menos eso creíamos”. A los pocos minutos recibió un mensaje:. “Sabía que lo tenían”, relató. Se acercó a él,, le miró y le dijo:Víctor Vázquez explicó que Joaquín Guzmán se encontraba en la cuarta planta cuando fue arrestado. "No estaba solo", precisó. Lo acompañaba su mujer, Emma Coronel, y “dos niñas pequeñas”, sus gemelas. También estaba la niñera y Condor, su pistolero. Ninguno puso resistencia ni se intercambiaron disparos. “El Chapo” fue trasladado de ahí a la cochera.El agente especial de la DEA pidió que lo metieran en la parte trasera del vehículo y de ahí lo trasladaron a una base del SEMAR que estaba solo a dos kilómetros. Tras leerle los cargos, viajaron a Ciudad de México en un avión privado. Fue la última vez que lo vio., su segundo escape de cárcel de máxima seguridad.