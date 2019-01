Asteriscos 129

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

El presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños es acusado de ejercer el control del Partido Acción Nacional en la demarcación, pero más allá, de mantener ese instituto políticamente inoperante. También se afirma que ese efecto es porque en el fondo no tiene poder de decisión, ya que está supeditado a las indicaciones de la máxima casa de estudios estatal.Siempre ávido de reflectores, el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez reprocha no haber sido informado que la estrategia contra el huachicol implicaría desabasto de combustible y hasta se dice ignorado, veremos si la semana próxima, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a su municipio, usa el mismo tono para decirle de frente que atienda las demandas de los alcaldes de la Fenamm.Y es que, parece que ahora sí, el presidente de México estará en Hidalgo, concretamente en la ciudad de los satélites para dar a conocer programas sociales dirigidos a adultos mayores, a personas con discapacidad y a jóvenes, luego de que canceló su presencia el miércoles pasado, cuando se llevaron a cabo los festejos por el 150 aniversario de la erección del estado de Hidalgo.Y una crisis más, provocada por quienes presumen hacer las cosas de manera diferente, es la que continúa en el Congreso del Estado por falta de pagos a trabajadores, ya que al director general de Administración, Sergio Palacios González se le olvidó hacer un trámite relacionado con el cambio de cuentas. Ya hasta las y los diputados se dicen afectados con esta distracción.En las filas del blanquiazul tomaron como una descortesía que su presidente estatal, Cornelio Villanueva García respondiera mediáticamente a la renuncia partidista del ex diputado local, Luis Baños Gómez al tiempo que compartía en sus cuentas de redes sociales imágenes vacacionando. Dicen que el dirigente se encontraba en Pachuca, pero fue una forma de desestimar la dimisión.