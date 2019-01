Asteriscos 126

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

En el Congreso del Estado no les han pagado su quincena a los trabajadores de confianza por una supuesta falla en la actualización de la cuenta bancaria, o al menos eso se rumora ante la falta de información. Los diputados, que aprobaron un incremento al presupuesto del Poder Legislativo por más de 60 por ciento, ya se vio que únicamente miran para su santo y para nadie más.Luego del desfile para conmemorar el 150 aniversario de la erección del estado de Hidalgo, los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Omar Fayad, Ricardo Baptista y Blanca Sánchez, así como el topdelegado, Abraham Mendoza, se reunieron en un restaurante ubicado en Plaza Independencia, donde sirven enchiladas mineras, para dirimir asuntos de la administración.El ayuntamiento de Tulancingo, que encabeza el priista Fernando Pérez, tiene un centenar de unidades sin utilizar, y no todas por falta de combustible, así que la ciudadanía se pregunta para qué mantener ese parque vehicular que no se ocupa, o bien, qué funciones cumplen esos automotores que no se reportan. Existen en total 210 vehículos de los cuales solo 110 están en circulación.Las autoridades municipales de Pachuca fueron notificadas desde el 27 de noviembre pasado que no podrían utilizar ya el relleno sanitario del Huixmi, pues su vida útil caducó, además, las solicitudes que presentaron para construir una nueva celda o el aprovechamiento del espacio existente entre las celdas tres y cuatro no contaron con los proyectos ejecutivos correspondientes.Según cifras de la Comisión Federal de Competencia Económica, transportar combustible mediante pipas cuesta 13.5 veces más que hacerlo por ductos, ya que el costo de una tonelada en pesos por kilómetro es de 1.08 por pipa y de 0.08 por ducto. Además, habrá que sumarle el costo de la custodia para que no se las roben, hecho que continúa registrándose diariamente en las carreteras.