Descalifica PAN Guardia Nacional

***CRISIS NO SE VAYa son dos semanas y la crisis por el desabasto de gasolina en Guanajuato no se resuelve. El góber Diego Sinhue se lo dijo clarito a las secretarias de Gobernación y Energía, Olga Sánchez y Rocío Nahle: aquí la normalización de la que tanto hablan no se nota, operan del 15% al 22% de las gasolineras.*SIN RESPUESTANi Olga; ni Rocío; ni el director general de Pemex, Octavio Romero; ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; es hora que atinan a dar una fecha de cuándo se resolverá el abasto.*DUCTO Y REFINERÍAHace días que el Gobernador ofreció colaborar en la vigilancia de los ductos, y también que AMLO presentó su plan para blindar los 11 principales, pero el ducto Salamanca-León no lo abren. Y tampoco hay información clara sobre la reactivación permanente de la refinería de Salamanca. Así no.*** AGUASCALIENTES, CANCELADOContra lo esperado, la visita de AMLO este sábado a León no ha resuelto el problema del abasto. Los funcionarios federales siguen sin dar respuestas definitivas a la emergencia concreta de Guanajuato. La visita a Aguascalientes del mismo sábado por mañana ya fue cancelada, la de aquí seguía en agenda.*DUCTOS, INFORMENLas conferencias mañaneras centran la atención en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, del que se entiende su importancia porque abastece a Ciudad de México y al área metropolitana, y que a traviesa 30 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y llega CDMX. Pero de la situación que prevalece en los ductos de Salamanca-León y otros de sus ramales, falta claridad.*REFINERÍA, YA MERITOLo mismo pasa con la refinería de Salamanca. AMLO la semana pasada no supo contestar. y ayer el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que ya llegó el componente que faltaba para producir gasolina, pero no sabemos si sólo para algunos cuántos barriles o ya de manera definitiva.*AMLO, SIN PREGUNTASLópez Obrador presentará en León el Plan de Nacional Financiera a unos 500 empresarios, no se precisa todavía la logística pero trasciende que no habrá espacio para los comentarios de los asistentes. Los dirigentes empresariales que quieren hacerse escuchar tendrán que buscar abordarlo antes o después.*IMPACTO POR DESABASTODos días seguidos le han preguntado al Presidente de la República sobre el impacto económico por el desabasto y la posibilidad de incentivos fiscales, pero su respuesta ha sido que la lucha contra el robo de combustible fortalece las finanzas públicas, que el País va a crecer más, todo centrado en que el Gobierno sale ganando con la medida, pero evade el tema de la afectación a comercios, empresarios e industrias.*PETICIONES A AMLOTampoco se sabe si recibirá en privado al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al alcalde Héctor López. El primero se reunió con AMLO el 19 de diciembre para presentar su “carta a los Reyes” de proyectos como la autopista Silao-San Miguel de Allende y la ampliación de la carretera Silao-San Felipe.*VÍA RÁPIDA, URGEPero Héctor no ha visto cara a cara al Presidente y espera aprovechar cualquier momento para entregarle también su carpeta de proyectos, no ha dicho en concreto cuáles son sus peticiones pero le adelantó que una prioridad es avanzar con la Vía Rápida Bicentenario, y las obras que siguen en el bulevar José María Morelos son los puentes vehiculares en Téllez Cruces y en Hilario Medina.***VACANTE IACIPLa próxima semana está considerado que sesione la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado para rechazar formalmente la polémica terna que el Ejecutivo le envió para ocupar la vacante de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) del Estado de Guanajuato. Esa decisión tiene que ser votada por el Pleno luego del 15 de febrero que inicie el periodo de sesiones.*REPONER PROCESODiego tendría que realizar una nueva convocatoria abierta para los aspirantes al cargo y enviar otra terna al Congreso (se espera que conformada por hombres, pues hoy hay dos mujeres comisionadas). La sugerencia de reponer el proceso la hizo el mismo Gobernador, quien argumentó que heredó una reducida lista de aspirantes y de ahí tuvo que enviar la terna para no violar sus derechos adquiridos.La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de la Guardia Nacional.PAN, PRD y MC votaron en contra acusando que se simula un mando civil, supeditado a lo militar.“Morena tuvo una falta de compromiso, se volvió a hacer una simulación más para que no se modificara la Guardia Nacional a un mando civil”, reprochó el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, el panista leonés Fernando Torres Graciano.El coordinador, Juan Carlos Romero, señaló que rechazan la Guardia Nacional porque tiene mando militar, no respeta la soberanía de los estados y los militares se vuelven auxiliares del Ministerio Público.