León se convertirá en la primera ciudad de México en donde abra sus puertas un hotel Hyatt Centric, y antes del primer semestre del año comenzará a operar.El hotel se ubicará en el desarrollo inmobiliario de usos mixtos llamado “Puerta Bajío” en donde en la actualidad se ubica Clevía Grand León, propiedad que justamente ahora funcionará con el concepto de Hyatt Centric.De acuerdo a información pública del Grupo Hotelero Santa Fe que aparece en sus movimientos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalla que este grupo empresarial firmó el pasado martes un contrato con la franquicia Hyatt para cambiar la marca de la propiedad Cleviá Grand.Explican que ahora el hotel se llamará Hyatt Centric León Campestre, y tendrá una oferta de 140 habitaciones.En la información enviada a la BMV, Grupo Santa Fe previó que el cambio de marca deberá lograrse durante el primer trimestre del año en curso.“Este es el primer contrato de franquicia hotel que firma con Hyatt y es el primer Hyatt Centric que abrirá en el País. La compañía está evaluando posibles proyectos futuros con Hyatt”, se redacta en el texto que aparece en el grupo hotelero Santa Fe.Este grupo es una de las empresas líderes en el sector hotelero en México cuenta con marcas propias como Krystal Resorts, Krystal Grand, Krystal Beach y Krystal Urban, franquicias y marcas licenciadas como Hilton, Hilton Resorts, Hilton Garden Inn y Hampton Inn.Le contamos una más de hoteles, porque la que ya aseguró su llegada a León para este año es la cadena Misión.Su presencia en la ciudad esperan sea a partir del próximo mes por medio de una alianza con Juan Antonio López, empresario, director de Enterprise Inn, que justamente será este edificio el que se convertirá en su hotel número ocho en Guanajuato y 61 en México de la firma hotelera que dirige Roberto Zapata.Ayer justamente el directivo visitó la ciudad zapatera para junto con el empresario López firmar los documentos que avalan su alianza que les permitirá en febrero ofrecer una oferta de 80 habitaciones.En relación a la inversión que realizarán no mencionaron una cifra, pero si aseguraron que comenzarán a realizar diversas acciones al interior para que el hotel tome la imagen institucional de los hoteles Misión y al exterior comenzarán con campañas de publicidad para dar a conocer su llegada a uno de los destinos que desde hace tiempo tenía en la mira llegar: León.El propio Roberto Zapata comentó que es una sede completa porque igual recibe visitantes relacionados con la industria, por la organización de eventos y por placer con la familia.Hoy la agenda del presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, la realizará en León.¿La causa?, por segunda ocasión la ciudad fue elegida como sede de la Reunión Ordinaria del Cómite Ejecutivo, Consejo Directivo, y presidente de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de norte a sur en México.Motivo que ha mantenido bastante ocupado al capitán de la Canaco Servytur en León, Gabino Fernández Hernández, que como buen anfitrión quiere que se lleven una buena experiencia de visita por estos lares.Con la decisión tomada por los altos mandos León se convirtió en la primera ciudad elegida por segunda ocasión para llevar a cabo el evento que se desarrollará en el Forum Cultural Guanajuato, lugar en donde además de charlar, escuchar conferencias, tendrán oportunidad de conocer cada uno de los espacios del recinto.En el evento estarán personajes como Carlos Salazar Lomelí, ex presidente de Femsa y Luis Mahbub Sarquís, ex presidente de la Concanaco Servytur.En cuanto a las ponencias el menú se compone de 3 charlas, la primera de ellas a cargo del ex alcalde de León y ahora procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla que hablará de la coordinación de la Profeco con el sector empresarial en materia de protección al consumidor y mañana hará presencia Patricia Velasco, directora corporativa de marketing de Kidzania con el tema: Internacionalización de las empresas mexicanas caso Kidzania sector servicios y finalizará Lucy Wang, gerente general de CREC para exponer la presentación de China Railway International Group.Bienvenidos sean entonces a la ciudad, esperemos que lleguen vía aérea, en autobús o si lo hacen en su automóvil vengan con su tanque lleno, porque apenas el 30% de las gasolineras han retomado su servicio y, no al 100%, pues todavía ayer nos topamos con estaciones con largas filas, otras más sin abrir o con servicio solamente medio día.