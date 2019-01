Pensar en voz alta

Retomando los foros que van a llevar a cabo, a través de la Semot, sin todavía ser invitado (o sea, metiéndome en lo que sí me importa), hago mis aportaciones:Creo que se puede empezar por hacer cosas muy simples que no requieren más que voluntad y dejar a un lado los colores y el beneficio cortoplacista; además, para hacer las cosas realmente benéficas para la gente y el estado, que no solo beneficien en el tema de movilidad sino que también impacten en el bienestar social y el desarrollo económico, estoy seguro que lo primero que se requiere es dejar un poco el ego atrás y, segundo, muchos estudios. Me explico:con respecto a lo que considero simple. Retomando un poco la historia de no más de cuatro o cinco años, creo que fue un grave error de las pasadas administraciones estatal y municipales de Mineral de la Reforma y Pachuca, no haber hecho un plan en conjunto.Por un lado, el estado desarrolló el Tuzobus (estoy convencido que es un sistema que funciona) con muchos errores. Para empezar, con un pésimo asesor que tuve el disgusto de conocer, Antonio de León.¿Por qué no comenzar a construir tres carriles más el del Tuzobús en los dos sentidos de la autopista México-Pachuca, que se convierte en el bulevar Felipe Ángeles; es decir, tener cuatro carriles. Era importante tener tres antes de su construcción, porque desde ahí se estigmatizó al reducir el espacio para automovilistas.Pachuca hizo su esfuerzo con un sistema de ciclovías, pero desafortunadamente muy corto. Solo construyó cinco rutas; pudo haber hecho más y comprar unas bicis no eléctricas, de batalla. Y bueno, Mineral de la Reforma, según entiendo, no hizo nada en este rubro.Peor aún, con la infraestructura que crearon ¿por qué no generar (sobre todo en ese momento que existía una luna de miel por las “coyunturas políticas”) conectividad entre las rutas alimentadoras, las ciclovías y el mismo Tuzobús?Sería genial salir de tu casa, tomar una bicicleta, estacionarla, tomar el Tuzobús y posteriormente una ruta alimentadora, todo pagado con la misma tarjeta, con el mismo costo. Tristemente hoy lo veo imposible y lejano, no obstante que son medidas plausibles y aplicables en corto plazo y de manera sencilla.Ahora vamos a los temas complejos, por demás sensibles: primero, nunca nadie nos dijo públicamente, de manera clara y contundente: ¿por qué no se hizo el bulevar que va del Río de las Avenidas hasta Las Torres?He escuchado tantas versiones, que tuvo que ver la SCT, un divorcio entre mandatarios estatales, de todo. Lo que sí sé es que sigo sin saber por qué no se construyó. Nuevamente perdió la ciudadanía. Propongo terminar ese bulevar hasta Las Torres.soy partidario de generar la segunda troncal del Tuzobús. El sistema necesita ser complementado para funcionar realmente. En todas las ciudades del país que le han dado seguimiento a este tipo de proyectos tienen más de dos troncales. La Ciudad de México y León, Guanajuato, no tendrían la conectividad de la que gozan si no fuera por el Metrobús y la famosa “Oruga”. Esto no va a suceder, desafortunadamente, hasta la siguiente administración, quizá.¿por qué no llevar la Central de Autobuses a la estación de Téllez, y dejar la que está como una especie de estación central, sin la entrada de autobuses comerciales.¿Es posible?, no lo sé, ¿cuánto cueste?, tampoco. Lo que sí sé es que no debemos tener miedo a la deuda, siempre y cuando sea en infraestructura ¿Las empresas de autobuses se van a quedar con los brazos cruzados?, tampoco lo sé, pero valdría la pena analizar esa opción.La Central de Autobuses, seamos honestos, se ha convertido en un “tianguis” más allá de un destino, abarrotado por comerciantes ambulantes, fijos y semifijos, que no ayuda a la conectividad, es un lugar de descanso de taxis y combis.¿por qué no a través de un sistema tipo Tuzobús conectar la caseta de la Ciudad de México con Pachuca en la estación Téllez, con paradas en Zapotlán, Tizayuca, Tolcayuca, Tecámac, Zumpango, etc. Claramente lo ideal sería hacer un tren ligero.Es muy aventurado de mi parte decirlo sin hacer los estudios pertinentes, pero por qué no invertir en esto (los estudios) y que nos digan si es o no es viable; y si es insostenible económicamente, ¿se podría concesionar?Por el tráfico de gente y al ser una ciudad dormitorio, creo que sería viable, pero insisto, si llega otra administración en cuatro años que piense distinto, nuevamente va a pasar lo de siempre. Pero creo que vale la pena invertir aunque sea en el proyecto y que nos informen: “se analizó esta opción, pero no es viable por ‘x’ o ‘y’ razón”.El proyecto se debe hacer, independientemente que su construcción dure cinco, diez o 20 años, pero que se inicie por etapas. Ayudaría al medio ambiente, al usuario, entre otros muchos otros beneficios.Por último, lo que para mí sería un “hitazo” y los dos mejores proyectos de infraestructura para nuestro estado en toda la historia, que serían punta de lanza para el desarrollo, por los beneficios sociales, económicos y de conectividad:La carretera Pachuca-Huejutla y que cada rincón del estado tenga internet y señal de celular. ¿Estoy loco?, no lo sé, ¿es incosteable?, bueno, pues que nos informen. ¿Se puede realizar en cuatro años?, no lo sé, pero podríamos hacerlo en 12 o 20.Pero imaginen todos esos proyectos junto con lo que quiere impulsar el gobierno del estado en el rubro de salud, construcción, agricultura, turismo, etc.¿Quién no se iría a sembrar aguacates a Meztitlán? ¿Quién no construiría casas en Huejutla o en la Huasteca? ¿Quién no construiría más hoteles boutique en la Huasteca? Y ¿por qué no pensar en más Pueblos Mágicos (claro, si aún van a existir)?Tenemos de las mejores gastronomías del país, si no es que la mejor, lo digo sin dudarlo.Todos esos empleos debemos aprovecharlos, como ya lo han dicho muchos: tenemos al consumidor interno más grande a un lado.Mi estimado Pepe, desconozco si todos estos temas dependen de tu Secretaría, pero sin duda sé que la secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y José Luis Romo, así como Lamán Carranza, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, con las unidades de esa dependencia, le entrarían con mucho gusto para sumar a este proyecto. Ojalá puedan aportar para planear a largo plazo: cinco, diez o 20 años.Te mando un gran abrazo, aplaudo la iniciativa y te deseo, por el bien de todos los hidalguenses, mucho éxito en estos grandes retos que tienes enfrente.