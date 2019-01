Semillas estelares

UNA GUERRA “PERDIDA”

LA HISTORIA DEL GENERAL TOMAS ÁNGELES

COMO DATO

Siguiendo con el tema de la estrategia para el combate a la delincuencia organizada planteada por el general Tomas Ángeles Dauahare y contenida en el libro “El retorno de las Águilas y los Jaguares: una visión espiritual para enfrentar a la delincuencia y el narcotráfico” escrito por el historiador Antonio Velasco Piña, resalto el siguiente punto.México tiene muchas fuerzas para trascender estos problemas. No necesariamente son físicos, pero, en la medida en que son manifestadas por el pueblo tienen la capacidad de transformar el entorno, pues “A LA OSCURIDAD NO SE LE COMBATE, SE LE ILUMINA”.Y es precisamente este último punto de la visión espiritual del general Ángeles, en la que se incluye el toque espiritual, esa energía de la que, absolutamente, todos formamos parte, porque somos Dioses en Potencia.En el libro de Velasco Piña recopila una serie de ejemplos históricos de guerras en el mundo y de cómo en circunstancias que parecían imposibles de lograr una victoria, esta se alcanzó a través de la unión de un pueblo que no necesariamente eran militares.Por ejemplo, cuando en 1812 “Rusia derrotó a Napoleón”, al incidirse la invasión napoleónica (La grande armée de 800 mil soldados) a Rusia, el zar Alejandro I, un hombre respetado y respaldado por la gente, convocó a su pueblo a orar sin descanso solicitando la ayuda divina.Pese a que el ejército francés era superior y estaba a punto de tomar Moscú, se presentó un invierno de excepcional crudeza que comenzó a producir devastadores efectos sobre las tropas napoleónicas en retirada, cuyas bajas por congelación se incrementaban día con día, obligaron a Napoleón a retirarse.Aunque pudiera parecer inverosímil, hay muchas historias en la que el intervienen repentinamente las fuerzas divinas. Por ello, ES MOMENTO DE ORAR, cada quien a su forma y a su divinidad, pues SOLO VIBRANDO JUNTOS PODREMOS FLORECER.La siguiente historia, sobreviene de una plática con Antonio Velasco Piña, amigo del general Tomas Ángeles quien, como estratega militar, se dio cuenta del caos y la guerra que se viene para México con la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del año 2000.A la llegada de Vicente Fox Quezada al gobierno de México, en el año 2000, el control que se tenía en el país se disipa, toda vez que el PRI “dominó” durante más de 70 años el país.Antes que llegara el primer gobierno opositor, “el PRI tenía una ventaja: EL CONTROL. A través de sus diferentes organizaciones ejercía un estricto control, como la CTM con los obreros; la CNC con los campesinos, y la CNOP con los organismos populares”.Incluso, este se extendía hasta las bandas delictivas en México, creando cierta estabilidad en el país. Sin embargo, al perder el poder gubernamental, se comienza un enfrentamiento sangriento entre estas células criminales por ampliar sus dominios.A todo esto, tras concluir el sexenio de Vicente Fox y la sucesión de su copartidario Felipe Calderón Hinojosa, el plan estratégico del general Ángeles Dauahare, ahora como subsecretario de la defensa nacional, es mostrado al nuevo presidente, situación que no agrada al mandatario y le ordena su jubilación inmediata. En ese momento se produjo un momento ríspido.Consciente que “no puede quedarse con los brazos cruzados”, el plan de seguridad es presentado en el 2012 al entonces candidato del PRI al gobierno de México, Enrique Peña Nieto, en San Luís Potosí.Así el General Tomás Ángeles deja al descubierto ante medios de comunicación que el actual gobierno “no tiene un plan estratégico de seguridad”. Días después fue detenido y acusado de vínculos con la delincuencia organizada.Fue el 17 de abril de 2013 cuando el General Ángeles es exonerado y liberado. Sin embargo, “sale con las dos retinas de los ojos reventadas y lastimado de los riñones, muestra de las golpizas que recibió”.Como todo un guerrero, agrega Antonio Velasco “salió moralmente integro y sin guardar rencores: ‘soy un soldado y estamos en guerra y me tomaron preso, pero ni siquiera me mataron por lo tanto no tengo nada de qué quejarme’, me platicó”.Actualmente, le han hecho cuatro operaciones en cada uno de los ojos. Ya está bastante mejor y por ahora, se ha dedicado a dar asesorías para una guerra espiritual qué es la que se tiene que hacer “porque esta guerra no se va a ganar a balazos, se va a ganar elevando conciencias”, narró Velasco Piña.El último libro escrito por Antonio Velasco Piña, titulado “Ángeles Guerreros”, recopila las historias de la familia de militares de apellido Ángeles, que han tenido participaciones terminantes en los últimos 200 años en la historia en México.Este linaje de guerreros sagrados, tienen sus orígenes en el México prehispánico en las culturas Teotihuacana, Tolteca y Azteca, a quienes se les conoce como Guerreros Águila y una de sus características es que casi nunca utilizan la violencia como forma de solución, pues manejan instrumentos que propician la elevación de la consciencia.