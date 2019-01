Hombre entra a primaria y abusa de alumna en el baño

Un hombre entró a una escuela primaria y abusó de una niña de 12 años dentro de un baño, las autoridades no consiguieron dar con el atacante.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando el agresor ingresó a las instalaciones de la escuela primaria, en Nogales, Sonora.

La vícitma de sexto grado se encontraba en el baño de la escuela primaria de la colonia Héroes, junto con otras compañeras antes de iniciar su próxima clase, alrededor de las 14:00 horas. En algún momento sus compañeras salieron del baño y ella se quedó sola, ahí fue el momento cuando el hombre entró vestido de negro y en su mano derecha usaba un guante.

EL AGRESOR TODAVÍA NO ES IDENTIFICADO

La menor declaró que el agresor la tocó con el guante y después de abusar de ella salió del baño corriendo, quien hasta la fecha no ha sido identificado por las autoridades.

Después del lamentable suceso, la niña corrió en busca de su hermana menor a contarle lo que había ocurrido. La hermana menor contó los hechos a la directora de la escuela, quien llamó de inmediato a sus padres para que se presentaran.

Autoridades llegaron al lugar, por una llamada de emergencia que se realizó en la escuela primaria, pero los policías recorrieron alrededor del plantel y no consiguieron dar con el agresor.

La menor fue trasladada a servicio médico para ser valorada en una clínica particular.

