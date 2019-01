En entrevista con ESPN, el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol,habló sobre el proceso de selección de entrenador para el 'Tri', destacando que, incluyendo a

Yon de Luisa



“(Almeyda) estuvo entre los candidatos, aunque por el resultado de la evaluación no calificó para estar en los nueve finalistas”, señaló.

Miguel Herrera también estuvo contemplado para Selección Mexicana



“(Herrera) tiene el compromiso en el América y aunque se evaluó, siempre será un candidato. Creo que es un extraordinario técnico, de los que consistentemente llega a 30 puntos”, declaró sobre el 'Piojo'.

De Luisa aseguró que se definió un perfil yincluso de los que no estaban dirigiendo en ese momento, como Almeyda.De Luisa también remarcó queya que sí se evaluó, pero no hablaron con él.Sobre el actual entrenador de América, Yon de Luisay siempre será candidato.Incluso, señaló quepero se descartó cuando el técnico de Tigres les dijo que no lo considerarán, porque tenía el compromiso con el cuadro felino.Al final,pero tuvieron que esperar hasta que terminara su contrato con el Atlanta United, con el que ganó el título en la MLS.